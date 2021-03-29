NVIDIA использует в GeForce RTX 3090 графические ядра GA102 — изначально этот GPU предназначался GeForce RTX 3080 Ti





Один из пользователей Hardwareluxx подтвердил существование графического процессора NVIDIA Ampere GA102-250. Ранее предполагалось, что этот видеочип станет основой видеокарты GeForce RTX 3080 Ti. Что интересно, данный GPU GA102-250 пользователь обнаружил, разобрав свою видеокарту GeForce RTX 3090. Обнаруженный там графический процессор обозначен как GA102-250, хотя официально эта модель оснащается видеочипом GA102-300.

Ранее графический процессор NVIDIA GA102-250-KD-A1 описывался лишь в слухах. Теперь же подтверждается, что это реальный чип, который, к тому же, использовался в составе коммерческих продуктов. Предыдущие слухи утверждали, что видеочип с таким модельным номером зарезервирован для видеокарты GeForce RTX 3080 Ti. Но, судя по всему, в конечном итоге NVIDIA решила интегрировать его в видеокарту GeForce RTX 3090, а версию GeForce RTX 3080 Ti – оснастить немного урезанной модификацией графического процессора. На фотографии видно, что на корпусе графического процессора надпись GA102-250-KD-A1 была зачёркнута, а вместо неё чип получил новую маркировку GA102-300-A1. Также следует отметить, что, версия GA102-250-KD-A1, как ожидается, будет иметь 78 вычислительных модулей с общим количеством ядер 9984, тогда как GeForce RTX 3090 с графическим процессором GA102-300-A1 содержит 82 вычислительных модуля и 10496 CUDA ядер.

Возможно, NVIDIA решила перепрофилировать версию GA102-250 в GA102-300, учитывая нехватку высокопроизводительных видеокарт. Пока нет информации о том, обеспечивает ли версия GA102-250 такой же уровень производительности и энергопотребления, как и GA102-300. Также нет информации о том, насколько часто и активно NVIDIA перепрофилирует свои GPU. Данный конкретный графический процессор был изготовлен в течение 49-й недели 2020 года, то есть в конце ноября или начале декабря.

Недавно стало известно, что NVIDIA внесла некоторые изменения в технические характеристики в грядущую видеокарту GeForce RTX 3080 Ti по сравнению с изначальными планами. Теперь она будет использовать графический процессор Ampere GA102-225-A1. Согласно имеющейся информации, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 12 GB FE (Founders Edition) основана на печатной плате PG132-SKU18 и графическом процессоре GA102-225-KD-A1, который включает 80 вычислительных модулей и 10240 ядер CUDA. Объём памяти GDDR6X в новой версии возрос до 12 ГБ. Пропускная способность для каждого контакта осталась на прежнем уровне 19 Гбит/с. Зато расширена шина доступа – до 384 бит. В результате, пропускная способность памяти увеличилась до 912 ГБ/с (против 760 ГБ/с у обычной версии GeForce RTX 3080). Выход видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti ожидается в середине апреля. По предварительным данным, её рекомендованная розничная цена составит около $999.

Источник: wccftech