NVIDIA не входит в топ-100 узнаваемых брендов, несмотря на быстрый рост — компания известна только геймерам

Четыре из пяти самых дорогих компаний мира, Apple, Microsoft, Amazon и Google также являются наиболее известными публичными брендами. NVIDIA, которая на этой неделе ненадолго опередила Microsoft и стала самой дорогой компанией мира (сейчас только третья), не входит в топ-100 самых известных имен в последнем списке Interbrand.

Рост стоимости NVIDIA почти в девять раз с конца 2022 года был обусловлен спросом на ее процессоры искусственного интеллекта — продукция компании занимает более 80% рынка этих чипов. Несколько крупнейших технологических компаний являются основными покупателями ее микросхем.

«Как компания, недавно вышедшая на глобальную арену, у NVIDIA не было ни времени, ни выделенных ресурсов, чтобы усилить свой бренд для защиты будущих доходов. … Слабая сила бренда ограничит его ценность, несмотря на его рыночную капитализацию», — говорит Грег Сильверман, глобальный директор Interbrand по экономике брендов.

Годовой прирост дохода NVIDIA превышал 200% в каждом из последних трех кварталов. По данным LSEG, в 2025 финансовом году ожидается, что доход вырастет почти вдвое по сравнению с годом ранее и превысит $120 млрд.

Apple, которая занимает первое место в рейтинге Interbrand, зарабатывает подавляющее большинство своих денег, продавая iPhone и другие устройства потребителям по всему миру. Microsoft, со вторым местом, является гигантом корпоративных продаж, но повсеместно известна своим программным обеспечением Windows и Office. Третья, Amazon, стремится быть магазином всех товаров для потребителей, а Google, № 4, является для многих людей входной дверью в Интернет. Единственная группа пользователей, где NVIDIA широко известна, — это геймеры.

NVIDIA была основана в 1991 году, когда искусственный интеллект только зарождался. До недавнего времени основное внимание компании было сосредоточено на разработке видеокарт. Годами бренд GeForce и зеленый логотип были хорошо известны людям, увлекающимся играми. Сейчас игровые видеоадаптеры NVIDIA — лишь сравнительно небольшой побочный бизнес. В последнем квартале доход от него составил $2,6 млрд, или 10% от общего объема продаж.

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В отличие от Intel, компания никогда не «продавала» свой бренд с помощью ярких рекламных кампаний. Тем не менее бренд NVIDIA сейчас быстро растет. Данные фирмы показывают, что узнаваемость ее бренда выросла в четыре раза за последние 12 месяцев, что поможет, когда наступит время для следующего рейтинга Interbrand. По информации компании Vanda Research, среди розничных инвесторов акции NVIDIA стали наиболее популярными.

Источник: CNBC

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