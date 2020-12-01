NVIDIA официально анонсировала видеокарту GeForce RTX 3060 Ti по цене $399

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Компания NVIDIA официально анонсировала видеокарту GeForce RTX 3060 Ti. Это наиболее доступный на текущий момент представитель серии RTX 3000, его рекомендованная розничная цена составляет $399.

NVIDIA заявляет, что видеокарта GeForce RTX 3060 Ti была разработана таким образом, чтобы превзойти как GeForce RTX 2080 последнего поколения, так и GeForce RTX 2080 Super. По данным производителя, в среднем, новинка будет на 40% быстрее, чем её предшественник GeForce RTX 2060 Super.

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti содержит GPU на базе архитектуры Ampere, который включает 4864 CUDA ядер. Базовая частота графического процессора составляет 1410 МГц, а повышенная частота – 1665 МГц. Устройство также включает 8 ГБ памяти GDDR6 с шиной доступа 256 бит. Для отвода тепла от компонентов видеокарты используется двухслотовая система охлаждения. Для снабжения устройства энергией служит новый 12-контактный коннектор питания. Новая модель потребляет около 200 Вт энергии, а для её использования в системе рекомендуется использовать блок питания мощностью 600 Вт. Стандартные разъемы для подключения дисплеев представлены одним портом HDMI 2.1 и тремя разъёма DisplayPort 1.4a.

Фактические продажи видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti начнутся 2 декабря по цене $399, £369 или €348.

Источник: The Verge