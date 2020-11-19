NVIDIA отчиталась о рекордной квартальной выручке — она достигла $4,73 млрд

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NVIDIA опубликовала отчет за третий квартал 2020 финансового года, который графический чипмейкер завершил с рекордной выручкой.

Квартальная выручка, рассчитанная в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета (GAAP), составила $4,726 млрд, что является новым абсолютным рекордом. По сравнению со вторым кварталом производитель улучшил результат на 22%, а в годовом выражении выручка увеличилась на целых 57%. Валовая маржа составила 62,6%, что превышает показатель второго квартала (58,8%), но ниже, чем было год назад (63,6%). Операционная прибыль за год выросла на 51%, до $1,398 млрд, а чистая прибыль — на 49%, до $1,336 млрд.

Во втором квартале игровые видеокарты впервые в истории компании уступили профессиональным ускорителям по объему продаж. В минувшем же трехмесячном периоде решения для геймеров принесли большую часть выручки — $2,27 млрд. Это на 37% превышает прошлогодний показатель. Этому поспособствовали видеокарты GeForce RTX 3000 (Ampere), чей запуск глава компании Дженсен Хуанг назвал «одним из лучших в истории», а также огромный спрос на консоль Nintendo Switch, которая, как известно, построена на базе SoC NVIDIA Tegra.