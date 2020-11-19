NVIDIA отчиталась о рекордной квартальной выручке — она достигла $4,73 млрд
NVIDIA опубликовала отчет за третий квартал 2020 финансового года, который графический чипмейкер завершил с рекордной выручкой.
- Квартальная выручка, рассчитанная в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета (GAAP), составила $4,726 млрд, что является новым абсолютным рекордом. По сравнению со вторым кварталом производитель улучшил результат на 22%, а в годовом выражении выручка увеличилась на целых 57%. Валовая маржа составила 62,6%, что превышает показатель второго квартала (58,8%), но ниже, чем было год назад (63,6%). Операционная прибыль за год выросла на 51%, до $1,398 млрд, а чистая прибыль — на 49%, до $1,336 млрд.
- Во втором квартале игровые видеокарты впервые в истории компании уступили профессиональным ускорителям по объему продаж. В минувшем же трехмесячном периоде решения для геймеров принесли большую часть выручки — $2,27 млрд. Это на 37% превышает прошлогодний показатель. Этому поспособствовали видеокарты GeForce RTX 3000 (Ampere), чей запуск глава компании Дженсен Хуанг назвал «одним из лучших в истории», а также огромный спрос на консоль Nintendo Switch, которая, как известно, построена на базе SoC NVIDIA Tegra.
- Выручка второго по доходности серверного подразделение выросла сильнее всего — на 162%, достигнув $1,9 млрд. И это не только заслуга успешных ускорители вычислений A100, но и Mellanox, которую NVIDIA недавно купила за $7 млрд. На долю Mellanox приходится около 30% выручки.
- Продажи профессиональных ускорителей для визуализации сократились на 27%, до $236 млн, автомобильный сегмент упал на 23%, до $125 млн. Еще $194 млн (+36%) принес OEM-сегмент и лицензирование интеллектуальной собственности.
- По состоянию на конец квартала активы NVIDIA оценивались в $14 393 млрд, из которых $10 139 млрд приходилось на денежные средства и их эквиваленты. По состоянию на начало года эти показатели составляли $13 690 млрд и $10 897 млрд.
- В текущем квартале производитель рассчитывает получить доход в размере $4,8 млрд ±2%. При этом рентабельность должна сохраниться на уровне 62,8%.
- В сентябре NVIDIA объявила о покупке британского разработчика чипов ARM за $40 млрд, но сделка может состояться только при условии получения разрешения властей США, Великобритании и Китая (пока новостей об этом нет).