NVIDIA отменила автомобильный чип DRIVE Atlan и анонсировала более мощную версию DRIVE Thor с производительностью 2 петафлопс

В рамках осеннего мероприятия GTC 2022 компания NVIDIA заявила об изменении планов относительно своих автомобильных систем-на-чипе серии DRIVE. Компания отменила выход SoC Atlan, которая должна была выйти после Orin для автомобилей 2025 года. Вместо неё NVIDIA анонсировала более производительную версию SoC Thor, запуск которой запланирован на тот же период 2025 года.

Чип Atlan был представлен на весеннем мероприятии GTC 2021, когда NVIDIA объявила о своей автомобильной SoC следующего поколения. На момент анонса планировалось, что Atlan будет высокопроизводительной SoC, предлагающей производительность 1000 терафлопс в вычислениях INT8. В чипе были объединены GPU следующего поколения (Lovelace) и CPU Grace следующего поколения. Чип даже интегрировал BlueField DPU в качестве сетевого процессора и процессора безопасности. Планировалось, что Atlan станет единой системой-на-чипе, которая могла бы обрабатывать все вычислительные функции, необходимые для беспилотного автомобиля. Теперь эта миссия возложена на Thor. Один чип сможет выполнять все функции, которые ранее требовали использования нескольких разных процессоров.

Однако в новой дорожной карте NVIDIA DRIVE чип Atlan упразднён, а на его место пришла новая версия SoC Thor, которая должна быть еще более мощной. Пока что компания не называет используемые архитектуры CPU и GPU, хотя говорится что SoC использует функции, которые впервые были представлены в CPU Grace, архитектурах GPU Ampere и Lovelace. Вместе с тем SoC Thor использует версию Automotive Enhanced (AE) ещё не анонсированного ядра CPU Poseidon от Arm. Пока что о Poseidon известно лишь, что это высокопроизводительное вычислительное ядро, разрабатываемое Arm, которое планируется использовать в платформе Neoverse V следующего поколения.

Чип Thor должен обеспечить производительность вычислений с плавающей запятой 2 петафлопс (2000 терафлопс) с использованием нового формата данных FP8. Тензорные ядра SoC будут оснащены преобразователями NVIDIA, что позволит чипу ещё больше ускорить обработку соответствующих задач.

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Все эти высокопроизводительные компоненты сделают Thor очень громоздким чипом. Пока NVIDIA не уточнила производственный техпроцесс, но уже рассказала, что чип будет иметь 77 млрд транзисторов. Это всего на 3 млрд транзисторов меньше, чем у нового флагманского GPU GH100.

Также упоминается использование межчипового соединения NVLink chip-to-chip (NVLink-C2C). Хотя на изображении Thor не указано, что чип выполнен из чиплетов. Это может говорить, что NVLink-C2C может служить для создания ещё более мощных плат с несколькими чипами (или же NVIDIA просто не указала конфигурацию чиплета для Thor).

NVIDIA не уточняет сроков появления образцов Thor, но говорит, что чипы будут в руках автопроизводителей вовремя, чтобы интегрировать их в автомобили модельного ряда 2025 года.

Источник: anandtech