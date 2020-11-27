NVIDIA продала криптомайнерам видеокарт GeForce RTX 30-й серии на сумму $175 млн, что могло стать причиной их дефицита





Видеокарты NVIDIA серии GeForce RTX 30, основанные на графической архитектуре Ampere, были выпущены в прошлом месяце, и с тех пор наблюдается дефицит этих устройств. Поступающие от финансовых аналитиков отчёты предполагают, что NVIDIA продала большую часть своих игровых графических процессоров Ampere майнерам. И это может быть одной из главных причин нехватки новинок на потребительском рынке.

По данным финансовых аналитиков RBC Captial Markets и Barrons, NVIDIA продала майнерам видеокарт серии GeForce RTX 30 на сумму не менее $175 млн. В финансовом отчёте по итогам работы в третьем квартале 2021 финансового года компания NVIDIA сообщила об очень существенном росте доходов в своём игровом сегменте – на 37% в годовом исчислении. Компания получила доход в сумме $2,27 млрд только в игровом сегменте. Если вычесть доходы от продажи видеокарт майнерам, то компания фактически заработала $2,1 млрд от продажи игровых продуктов.

По словам аналитика RBC Capital Markets Митча Стивса, за отчетный квартал NVIDIA продала майнерам Ethereum графические процессоры нового поколения на сумму не менее $175 млн. Аналитик ожидал, что этот показатель будет ниже – около $150 млн. Отмечается, что запланированное на декабрь обновление сети блокчейна Ethereum, также известного как Ethereum 2.0, требует от майнеров перехода на более эффективное оборудование для майнинга. Считается, что новые графические процессоры NVIDIA Ampere удовлетворят эту потребность.

Ранее до запуска серии GeForce RTX 30 предполагалось, что мы увидим возрождение в сегменте майнинга на видеокартах. Соответственно, это должно было вызвать рост спроса на видеокарты нового поколения и сопутствующий дефицит. Фактически, предварительные прогнозы подтвердились, и на рынке наблюдается дефицит. Продажа графических процессоров майнерам на сумму $175 млн – это большая доля в общем количестве поставок. С учётом этих данных можно предположить, что стартовый объём поставок у NVIDIA был больше, чем у AMD.

Руководство компании NVIDIA уже выступило с заявлениями, в которых не обещает быстрой нормализации ситуации с поставками игровых видеокарт всем желающим. Финансовый директор NVIDIA недавно заявил, что потребуется еще несколько месяцев, чтобы предложение могло догнать спрос. Таким образом, улучшения ситуации можно ожидать лишь в 2021 году. Геймерам, которые делают заказы сейчас, в качестве примерной даты поставки называют февраль 2021 года.

Источник: wccftech