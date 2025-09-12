banner
NVIDIA RTX 3080 Ti и Threadripper 3960X за $23: американец приобрел ПК как корпус на аукционе

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

NVIDIA RTX 3080 Ti та Threadripper 3960X за $23: американець придбав ПК як корпус на аукціоні

Неправильная маркировка в магазинах и на распродажах иногда может стать «золотым дном». ПК за $8000 с NVIDIA RTX 3080 Ti продавался как уцененный компьютерный корпус.

Пользователь Reddit с ником LlamadeusGame опубликовал фото ПК и объявление в интернете, по которому он его приобрел. В заголовке поста указана цена $32, но на скриншоте можно увидеть цену $23,50. На аукционе товар был выставлен только как корпус, но на самом деле внутри был очень мощный и дорогой ПК. Система включает в себя 24-ядерный процессор Threadripper 3960X, 256 ГБ оперативной памяти и видеокарту RTX 3080 Ti.

NVIDIA RTX 3080 Ti та Threadripper 3960X за $23: американець придбав ПК як корпус на аукціоні

Небольшая торговая платформа Capital City Online Auctions, которая предлагает товары широкого ассортимента, требует самовывоза. Поэтому это не совсем обычное приобретение в интернете, количество покупателей ограничено. В случае с этим ПК продавец не знал о содержимом или же ошибся во время размещения объявления — устройство было обозначено как корпус Fractal Design Define 7 XL. Изображения в описании были стандартными фотографиями корпусов производителя, поэтому догадаться о настоящем содержимом было трудно. Но даже в случае только с корпусом это была бы хорошая сделка — новый стоит $250.

NVIDIA RTX 3080 Ti та Threadripper 3960X за $23: американець придбав ПК як корпус на аукціоні

Придирчивые пользователи Reddit заметили на одном из изображений прозрачный акриловый кронштейн для видеокарты от Puget Systems — сборщика рабочих станций и настольных компьютеров. Сотрудник Puget рассказал в комментарии, что эта система, вероятно, была продана в 2021 году примерно за $8000, и по крайней мере изначально имела еще и большой объем хранилища данных.

NVIDIA RTX 3080 Ti та Threadripper 3960X за $23: американець придбав ПК як корпус на аукціоні

«Для вашей информации, эта система, вероятно, была продана в конце 2021 или в начале 2022 года, и в то время она стоила около $8000. Многие из этих систем имели 2-4 накопителя NVMe, поэтому у вас, вероятно, также есть неплохие 4-8 ТБ быстрого хранилища!», — написал Puget_MattBach.

NVIDIA RTX 3080 Ti та Threadripper 3960X за $23: американець придбав ПК як корпус на аукціоні

Кажется, этот компьютер раньше принадлежал фоторедактору. Владелец нашел на нем файлы своего предшественника. Возможно, рабочую станцию обменяли в рамках обновления, или же отдали в обслуживание и не забрали. По чистой производительности RTX 3080 Ti примерно равна RTX 5070, однако лишена поддержки многих современных технологий. В корпусе, который хотел приобрести счастливчик, он хотел разместить компьютер для вычислений ИИ — поэтому так и будет с имеющимися компонентами. Однако владелец заменит видеокарту из-за низкой производительности ИИ на ней.

Источник: Tom’s Hardware

