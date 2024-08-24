Первый мини-ПК с процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370 — более 70 FPS в AAA-играх на встроенной Radeon 890M

YouTube-канал ETA Prime сделал обзор первого мини-ПК с новым процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370. Компьютер Soyo S9 AI имеет приличную производительность в играх и выйдет через два месяца.

ETA Prime получил мини-ПК Soyo S9 AI и осмотрел его. Процессор Ryzen AI 9 HX 370 (Strix Point) имеет 12 вычислительных ядер Zen 5. Точнее, четыре из них являются ядрами Zen 5, а восемь — Zen 5c

Компьютер имеет два разъема USB-A и один USB-C на передней панели. Впрочем, у предыдущего образца на обзоре передний USB-C не работал. На задней панели есть два порта HDMI, один Ethernet, еще два USB-A и один USB-C. У серийного продукта передний Type-C будет поддерживать USB4. ПК имеет всего три слота M.2 NVMe PCIe 4 SSD. Один из них, опять же, не работал на обзоре, но у серийных продуктов все будет работать должным образом.

Soyo S9 AI использует оперативную память LPDDR5X и будет доступен в комплекте с 16 ГБ, 32 ГБ или 64 ГБ ОЗУ. Обновить оперативную память не удастся — чипы LPDDR5X распаяны на материнской плате.

Изображение выводит встроенная видеокарта процессора Radeon 890M, которая принадлежит к поколению RDNA 3.5. ETA Prime проверил несколько игр AAA, в которых удалось достичь высокой частоты кадров преимущественно на низких настройках в разрешении 1080p. Были проверены Cyberpunk 2077, Ghost of Tsushima, Horizon Forbidden West и другие игры.

Онлайн-курс Frontend-разробник від Powercode academy. Курс на якому ти напишеш свій чистий код на JavaScript, попрацюєш із різними видами верстки, а також адаптаціями проектів під будь-які екрани. . Зарееструватися

Точная дата выхода и цена Soyo S9 AI остаются неизвестными, но ожидается, что компьютер выпустят до середины октября. Компания не уверена относительно цены устройства и попросила ETA Prime спросить зрителей, сколько бы они дали за ПК.

Источник: Tom’s Hardware

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.