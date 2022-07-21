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NVIDIA создала нейронную сеть, способную создавать 2D изображения людей и котов, а затем трансформировать их в 3D объекты

NVIDIA создала нейронную сеть, способную создавать 2D изображения людей и котов, а затем трансформировать их в 3D объекты

Команда исследователей из NVIDIA и Стэнфордского университета представила EG3D – новую гибридную сетевую архитектуру для генерации изображений. Она может в режиме реального времени генерировать согласованные с несколькими представлениями 2D-изображения высокого разрешения с лицами людей и кошек. Кроме того, EG3D может придавать созданным изображениям высококачественную 3D геометрию.

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По словам команды разработчиков, их фреймворк может использовать самые современные генераторы 2D CNN, такие, как StyleGAN2, и наследовать их эффективность и выразительность, разделяя генерацию функций и нейронный рендеринг. Цель проекта состояла в том, чтобы улучшить вычислительную эффективность и качество изображения 3D GAN, не слишком полагаясь на аппроксимации, которые влияют на согласованность нескольких представлений и качество формы.

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Более подробные сведения об этом проекте доступны по следующему адресу.

Источник: 80.lv


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