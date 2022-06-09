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Microsoft случайно выпустила обновление Windows 11 22H2 для неподдерживаемых ПК

Microsoft случайно выпустила обновление Windows 11 22H2 для неподдерживаемых ПК

На днях Microsoft выпустила следующее крупное обновление ОС Windows 11 22H2 (сборка 22621) в канале Release Preview. Вместе с тем компания случайно сделала это обновление доступным для ПК, которые официально не поддерживаются.

Пользователи Twitter и Reddit быстро заметили ошибку. Сотни участников программы Windows Insider смогли обновить свои компьютеры с Windows 10 на более старых процессорах до Windows 11 22H2. Напомним, Microsoft предъявляет строгие минимальные требования к оборудованию для Windows 11, ограничивая миллионы ПК со старыми процессорами. Установить Windows 11 официально можно лишь на системах, использующих процессоры Intel 8-го поколения (Coffee Lake) и новее или AMD Zen 2 и новее. Хотя существуют достаточно простые способы установить ОС на старых системах, Microsoft не разрешает даже участникам программы Windows Insider устанавливать бета-сборки ОС на неподдерживаемых ПК. Поэтому данная ошибка ещё раз подчёркивает противоречивую политику компании в отношении обновлений.

Microsoft знает об ошибке и заявляет, что проводит расследование.

Источник: The Verge


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