Microsoft случайно выпустила обновление Windows 11 22H2 для неподдерживаемых ПК

На днях Microsoft выпустила следующее крупное обновление ОС Windows 11 22H2 (сборка 22621) в канале Release Preview. Вместе с тем компания случайно сделала это обновление доступным для ПК, которые официально не поддерживаются.

Пользователи Twitter и Reddit быстро заметили ошибку. Сотни участников программы Windows Insider смогли обновить свои компьютеры с Windows 10 на более старых процессорах до Windows 11 22H2. Напомним, Microsoft предъявляет строгие минимальные требования к оборудованию для Windows 11, ограничивая миллионы ПК со старыми процессорами. Установить Windows 11 официально можно лишь на системах, использующих процессоры Intel 8-го поколения (Coffee Lake) и новее или AMD Zen 2 и новее. Хотя существуют достаточно простые способы установить ОС на старых системах, Microsoft не разрешает даже участникам программы Windows Insider устанавливать бета-сборки ОС на неподдерживаемых ПК. Поэтому данная ошибка ещё раз подчёркивает противоречивую политику компании в отношении обновлений.

Microsoft знает об ошибке и заявляет, что проводит расследование.

Источник: The Verge