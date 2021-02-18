NVIDIA выпустит специальные ускорители для майнинга (CMP) и на 50% ограничит эффективность майнинга в драйверах для игровых видеокарт





Компания NVIDIA наконец обратила внимание на проблему майнинга и нехватку видеокарт для игровых систем. Бороться с проблемой решено комплексно – на аппаратном и программном уровнях.

Во-первых, компания анонсировала выпуск серии специальных ускорителей для майнинга – CMP (Crypto Mining Processor). Продукты CMP не предназначены для обработки графики и не соответствуют требованиям, предъявляемым к графическим процессорам GeForce. Они оптимизированы для обеспечения максимальной производительности и эффективности майнинга. Например, ускорители CMP лишены выводов для подключения дисплеев, что позволяет улучшить воздушный поток, поэтому они могут быть более плотно скомпонованы в системе. Продукты CMP также имеют более низкое пиковое напряжение ядра и меньшую частоту, что повышает энергоэффективность майнинга. Распространением продуктов CMP займутся партнёры NVIDIA. Базовые модели выйдут уже в этом квартале, а более производительные версии – уже во втором квартале. Технические характеристики таких устройств представлены в следующей таблице.

Во-вторых, NVIDIA намерена замедлить майнинг на игровых видеокартах, что снизит привлекательность таких устройств в глазах майнеров. Драйверы Game Ready для RTX 3060 будут обнаруживать определённые атрибуты алгоритмов майнинга криптовалюты Ethereum, а также ограничивать скорости хеширования и эффективность майнинга криптовалюты примерно на 50%. Выход видеокарты GeForce RTX 3060 и новой версии драйверов запланирован на 25 февраля.

Источник: NVIDIA