«Ничего не понял в сценарии». Аль Пачино рассказал, почему отказался от роли Хана Соло в «Звездных войнах»

Лауреат «Оскара» Аль Пачино в недавнем интервью рассказал, почему отказался от главной роли в фильме Джорджа Лукаса 1977 года.

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Актер говорит, что на предложение повлияла его высокая популярность на тот момент – он уже отметился в таких хитовых лентах как «Крестный отец» (1972), «Серпико» (1973), «Крестный отец 2» (1974) и «Собачий полдень»(1975).

«Вы знаете, что происходит, когда вы впервые становитесь популярным. Они бы дали мне играть королеву Елизавету».

Аль Пачино отметил, что за роль предлагали достаточно большой гонорар, но он не согласился, потому что… не понял сценарий.

«Они дали мне сценарий под названием «Звездные войны». Я прочел. Ничего не понял. Несмотря на то, что предлагали кучу денег, я сказал, что не могу сыграть в фильме. Так что я подарил Харрисону Форду карьеру», – шутит актер.

Форд снимался в фильмах «Американские граффити» и «Разговор», прежде чем выступить в «Звездных войнах» в роли Хана Соло, а затем возглавить франшизу «Индиана Джонс».

Пачино также сказал, что недавно просмотрел «Крестного отца» впервые за 25 лет и вспомнил, как думал во время съемок, что его карьера завершилась. Режиссер Фрэнсис Форд Коппола пригласил актера на ужин с семьей в ресторан:

«Я пришел, и он сказал: «Знаешь, я в тебя очень верил. И ты меня подводишь». А я стою и думаю: «Что я, черт возьми, сделал?».

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Коппола отправил Пачино посмотреть кадры в Paramount, где актер понял, в чем его проблема. В ранних сценах фильма студия не понимала его внутреннего перехода к Майклу Корлеоне:

«Я хотел выйти ниоткуда и до конца фильма создать какую-нибудь загадку. После первого дня съемок мы с Даян Китон напились. Мы думали: «Это все, наша карьера окончена».

Во время 50-летия выхода «Крестного отца» в марте 2022 года Пачино назвал свою внезапную популярность в фильме «разрядом молнии».