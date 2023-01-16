Импорт микросхем в Китай в прошлом году упал впервые за 18 лет

Поставки микросхем в Китай сократился в 2022 году впервые почти за два десятилетия. Согласно данным Главного таможенного управления, опубликованным в пятницу, импорт микросхем в прошлом году упал на 15% – до 538,4 млрд единиц с 635,6 млрд единиц в 2021 году. Это первое годовое падение как минимум с 2004 года, когда Bloomberg начал отслеживать данные. До этого импорт рос на 17% в 2021 году, на 22% в 2020 году и на 6,6% в 2019 году.
Снижение происходит в то время, когда США ужесточают контроль над продажами передовых чипов в Китай. В прошлом году США ввели ограничения на экспорт некоторых типов полупроводников, используемых в создании систем искусственного интеллекта и суперкомпьютеров, стремясь остановить движение Китая по пути развития собственной индустрии сложной электроники и укрепления военного потенциала
Закупки Китаем оборудования для производства компьютерных чипов в последнее время сократились на фоне уменьшения спроса на электронику и экспортных ограничений США. Он также приостанавливает масштабные инвестиции, направленные на создание индустрии чипов, чтобы конкурировать с США, поскольку возрождение пандемии COVID в общенациональном масштабе создает усиленную нагрузку на вторую экономику мира и бюджет страны.
Китайская индустрия чипов всегда отставала от американской и полагалась на западные технологии в производстве самых передовых полупроводников, а также на оборудование для производства микросхем и соответствующие технологии. После многих лет растущей напряженности администрация Байдена потратила большую часть 2022 года на поиски способов отрезать Китай от таких технологий.
Смысл такой политики раскрыла в одном из своих высказываний бывшая министр иностранных дел и премьер-министр Великобритании Лиз Трасс: она назвала ошибкой Запада решение развивать экономические и технологические связи с недружественными странами, поскольку всё приобретенное последние используют против дающих.
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