Нидерланды запретят китайским студентам посещать университетские программы, посвященные разработке чипов и военным технологиям

Правительство Нидерландов разрабатывает законодательство, которое закроет доступ студентам из Китая к университетским программам по «чувствительным» технологиям, сообщает Bloomberg.

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Вероятно, формулировка документа будет избегать конкретного упоминания Китая, но его главная цель состоит в том, чтобы студенты этой азиатской страны во время обучения не получили доступа к конфиденциальным материалам, связанным с обороной и полупроводниками.

Это очередной удар страны в войне чипов – в начале года правительство Нидерландов согласилось присоединиться к усилиям США по дальнейшему ограничению экспорта полупроводниковых технологий в Китай и начало расследование поглощения местного производителя чипов Nowi китайской компанией Nexperia.

Министерство образования Нидерландов подтвердило, что работает над мероприятиями по введению обязательной проверки студентов в «чувствительных» сферах, хотя отметило, что «любые мероприятия будут нейтральными и не будут направлены на какую-либо конкретную страну».

Недавний отчет голландской разведки показал, что от Китая «исходит наибольшая угроза» для экономической безопасности страны, также он подчиняет себе местные высокотехнологичные компании и учреждения путем «корпоративных поглощений, академического сотрудничества, а также осуществляя незаконный (цифровой) шпионаж, тайные инвестиции и незаконный экспорт».

Ранее в этом году ASML Holding NV, важный представитель мировой полупроводниковой промышленности, обвинил бывшего сотрудника из Китая в краже конфиденциальной информации и проводит расследование инцидента.

Нидерланды, один из ведущих мировых источников оборудования и опыта, необходимого для производства передовых полупроводников, сталкиваются с растущим давлением Вашингтона, который хочет создать глобальную блокаду для Китая. Однако страна, кажется, нашла золотую середину в этой борьбе за главную цепь поставок микросхем – нидерландские меры по расширению ограничений на экспорт полупроводниковых технологий не совсем соответствуют мерам, принятым администрацией Байдена в прошлом году.

Согласно недавнему отчету The Wall Street Journal, количество студенческих виз США, выданных гражданам Китая, упало более чем на 50% в первой половине 2022 года по сравнению с «доковидным» уровнем из-за напряженных политических отношений. А Financial Times сообщает, что правительство Нидерландов планирует проверять иностранных студентов из Китая из-за потенциальных рисков для национальной безопасности.

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Нидерландские вузы самостоятельно принимают решения по заявкам на поступление иностранных студентов и исследователей, которые подают заявки на программы «чувствительных» технологий. В 2022 году в правительство поступило 89 запросов от вузов: 52 касались Китая, 21 – россии и 16 – ирана.