США тоже встревожены планами Facebook касательно запуска криптовалюты Libra, Сенат созывает слушание





Не успела компания Facebook официально объявить о создании криптовалюты Libra и онлайн-кошелька Calibra для ее использования, наметив запуск обеих продуктов на первую половину 2020 года, как в ЕС выразили обеспокоенность относительно данной затеи. Вслед за Евросоюзом свою озабоченность проектом крупнейшей соцсети выразили власти США.

В этот вторник председатель комитета по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США Максин Уотерс призвала Facebook приостановить разработку и дождаться результатов проверки регуляторов и законодателей. Теперь же стало известно, что Комитет Сената США по банковским, жилищным и городским делам назначил на 16 июля слушания, чтобы обсудить запуск Libra/Calibra и вопросы, связанные с конфиденциальностью. В частности, Сенат интересует, как Facebook, а точнее ее дочерняя компания Calibra будет обрабатывать персональные данные пользователей.

Комитет не назвал конкретных имен из числа руководства Facebook, которые будут приглашены на эти слушания, но Reuters сообщает, что бывший президент PayPal и вице- президент Facebook Messenger Дэвид Маркус, руководящий блокчейн-подразделением, должен дать показания. Окажутся ли эти слушания плодотворными, позволив узнать нам больше интересной информации касательно того, как Facebook будет управлять полученной информацией, либо же это будет очередной эпизод неловкого политического заискивания, узнаем меньше чем через месяц.

Источник: Senate Banking Committee и Reuters