Чанпен Чжао в Давосе рассказал о будущем криптоиндустрии: токенизация, развитие ИИ, интеграция в банковские системы

На Всемирном экономическом форуме в Давосе бывший CEO Binance Чанпен Чжао (CZ) очертил три ключевых направления развития криптоиндустрии: токенизация активов, криптоплатежи и использование криптовалют для ИИ-агентов.

Чанпен Чжао также сообщил о масштабах Binance и результатах платформы за последние годы. Основные тезисы его выступления касаемо криптовалют:

  • Токенизация активов, включая государственные, станет инструментом привлечения капитала.
  • Криптовалюты интегрируются в традиционные платежные системы и будут нативным платежным средством для ИИ-агентов.
  • Цифровые финансы постепенно вытесняют потребность в физических банковских отделениях.

CZ подчеркнул, что Binance превышает 300 млн пользователей и по объемам торгов превышает Нью-Йоркскую фондовую биржу. В декабре 2023 года биржа обработала $7 млрд выводов за один день и $14 млрд за неделю без сбоев, в отличие от традиционных банков, которые часто не выдерживают стрессовых нагрузок.

Токенизация предполагает продажу дробной собственности на активы, такие как инфраструктура, недвижимость или товары, через блокчейн. Это позволяет государствам быстрее привлекать средства и реализовывать финансовые поступления для развития экономики. CZ подтвердил, что ведет переговоры примерно с десятком правительств относительно потенциальных моделей токенизации. В общем, криптоплатежи становятся более интегрированными в традиционные финансовые системы.

Еще одно направление — ИИ. Криптовалюты будут нативной валютой для агентов на базе искусственного интеллекта, которые будут осуществлять платежи от имени пользователей без банковских карт или классических платежных решений. Регуляторная модель для криптоиндустрии должна быть адаптирована под каждую страну отдельно. CZ подчеркнул, что универсального подхода не существует, но работа с правительствами ведется для поиска оптимальных решений.

Данные: Х

Выступление также содержало оценку перспектив криптовалют в платежах: CZ признал, что крипта пока еще не стала полноценным средством расчетов в повседневной жизни, но цифровые активы все чаще используются в бэкэнде платежных систем. Чжао также отметил, что этот сегмент оставляет открытой задачей для индустрии. Он также выразил скепсис относительно долговременного выживания большинства мемкоинов, указав на Dogecoin среди немногих, которые могут иметь перспективу длительного существования.

Обсуждение CZ в Давосе состоялось при участии руководителей крупных финансовых групп, в том числе ING Group и BNY Mellon, что подчеркивает интерес традиционных финансовых институтов к интеграции блокчейна и цифровых активов в глобальные финсистемы. В целом выступление Чжао в Давосе продемонстрировало, что криптоиндустрия переходит от стадии ранних экспериментов к поиску реальных инструментов влияния на экономику, финансовые рынки и будущую инфраструктуру цифровых платежей, включая искусственный интеллект.

Источник: BeInCrypto.com

