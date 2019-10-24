Облачные сервисы и продукты для бизнеса обеспечивают рост доходов Microsoft, а в сегменте Surface – спад продаж

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Как свидетельствуют данные очередного квартального отчёта Microsoft (первого квартала фискального 2020 года), облачный бизнес компании демонстрирует стремительный рост и уже генерирует около трети общего дохода.

Так, в минувшем квартале Microsoft получила совокупный доход в сумме $33,1 млрд, что на 14% превышает показатель аналогичного периода предыдущего года. При этом уже упомянутое облачное направление бизнеса принесло доход в сумме $10,8 млрд (32,6% от объёма совокупного дохода). Прирост за минувший год составил 27%. Наиболее динамичный рост демонстрирует направление Azure (59%).

Направление Productivity and Business Processes (включает продукты Office, LinkedIn и Dynamics) принесло больше дохода в абсолютном выражении ($11,1 млрд), но демонстрирует не столь выраженный прирост (13% по сравнению с первым кварталом фискального 2019 года). Наиболее эффективным в этом сегменте является сервис LinkedIn, который смог нарастить генерируемый доход на 25%.

Наконец, направление More Personal Computing (лицензирование Windows, рекламный бизнес, контент/сервисы Xbox и устройства Surface) принесло примерно такую же сумму дохода ($11,1 млрд), однако прирост составил лишь 4%. В данном сегмента наилучшим образом себя проявляет коммерческое направление Windows с соответствующими облачными сервисами. Оно принесло на 26% больше дохода. Хуже всего обстоят дела с продуктами Surface, у которых фиксируется снижение доходов на 4%.

По итогам первого квартала фискального 2020 года корпорация Microsoft получила операционную прибыль в сумме $12,7 млрд, прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 27%. Чистая прибыль увеличилась на 21% — до $10,7 млрд. Прибыль на каждую акцию зафиксирована на уровне $1,38 (прирост 21%).

Источник: Microsoft