Обновление 1.0.4. для Assassin’s Creed Valhalla позволит запускать игру со стабильной частотой 60 к/с на консолях нового поколения

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Компания Ubisoft разработала обновление для игры Assassin’s Creed Valhalla, которое обеспечит возможность запуска проекта с частотой 60 кадров в секунду на всех игровых консолях нового поколения.

Обновление 1.0.4 добавляет режим производительности, который позволит игре адаптировать разрешение и настройки графики для поддержания стабильной частоты 60 кадров в секунду во время игры. Также обновление приносит режим высокого качества, который максимизирует разрешение и настройки графики для поддержания частоты 30 кадров в секунду.

Ранее обнаружилось, что в игре Assassin’s Creed Valhalla частота кадров иногда опускается ниже 60 к/с на PlayStation 5 и Xbox Series X. Причём, на Series X это происходит чаще. Кроме того, в настоящее время игра не обеспечивает частоту выше 30 кадров в секунду на Xbox Series S. Потому данное обновление должно порадовать пользователей. Помимо оптимизации частоты, данное обновление также должно решить проблемы с разрывом изображения в версиях игры для Xbox Series X/S.

Обновление 1.0.4 также содержит ряд других изменений, в том числе «улучшенную стабильность и производительность» и несколько дополнительных контрольных точек в битвах с боссами.

Источник: The Verge