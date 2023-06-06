Обновленные планы AMD: настольные Ryzen 7000, Ryzen 8000 с графикой RDNA 3.5, сокет AM5 до 2026 года

AMD представила обновленную дорожную карту выпуска устройств на платформе AM5 для настольных ПК во время закрытой веб-конференции Meet The Expert. Компания подтвердила свои планы использовать актуальный сокет минимум до 2026 года.

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Впервые официально говорится о выходе процессоров следующего поколения с названием Ryzen 8000. Они базируются на архитектуре Zen5 и получат графику Navi 3.5. Неофициально известно, что один из таких процессоров под кодовым названием «Strix Point» получит от 16 до 40 ядер и мощное видео RDNA3.5. Дорожная карта подтверждает, что подобные чипы могут быть выпущены и для настольных ПК.

Настольные Ryzen 7000, Zen4 и Navi 3.0 также не остались без внимания. Пока актуальные представители этого семейства оснащены лишь встроенной графикой RDNA2. Дорожная карта говорит, что Navi 3.0 (она же RDNA3) будет доступна на сокете AM5 в этом году. Вероятно, это может быть процессор на основе APU Phoenix для ноутбуков, где уже есть RDNA 3.

Ранее AMD не говорила про Ryzen 8000, но упоминала архитектуры Zen5, Zen5c и Zen5 с 3D V-Cache. Новые чипы будут производиться по 4 нм и 3 нм техпроцессам.

Источник: VideoCardz