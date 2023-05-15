AMD Ryzen 8000 «Granite Ridge» получат до 16 ядер и TDP до 170 Вт — PC Games Hardware

Семейства процессоров AMD Zen 4 и Zen 5 могут быть очень похожи. Согласно источникам PC Games Hardware, Ryzen 8000 «Granite Ridge» получат от 6 до 16 ядер и TDP 65-170 Вт. Ранее YouTube-канал Moore’s Law is Dead опубликовал утечку дорожной карты серверных продуктов AMD Zen5/Zen5c на 2022–2025 годы, также подтверждающей эти данные.
Информация указывает на выпуск процессоров, произведенных по техпроцессам TSMC N3E или N3P во второй половине 2024 года. PCGH опубликовали такие характеристики AMD Ryzen 8000:
- Zen 5 CCD («Eldora»)
- Zen 5 CPU ядра («Nirvana»)
- От 6 до 16 ядер Zen 5
- TDP от 65 до 170 Вт
- До 64 MiByte L3 кэша и 16 МБ L2
Информация Moore’s Law is Dead о серверных процессорах напрямую не относится к Ryzen 8000, но позволяют оценить возможности платформы. Слайд также говорит о времени выпуска – между первыми кварталами 2024 и 2025 годов. Разница в сроке является нормальной для серверных решений, которые обычно появляются позже.
Пока нет никакой конкретной информации о серии Ryzen 8000X3D, однако AMD подтвердила планы на Zen 5 с 3D V-Cache. Дата появления нового поколения процессоров может зависеть от доступности 3 нм и 4 нм производственных линий и смещаться в достаточно широких рамках.
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Источник: VideoCardz