AMD Ryzen 8000 «Granite Ridge» получат до 16 ядер и TDP до 170 Вт — PC Games Hardware

Семейства процессоров AMD Zen 4 и Zen 5 могут быть очень похожи. Согласно источникам PC Games Hardware, Ryzen 8000 «Granite Ridge» получат от 6 до 16 ядер и TDP 65-170 Вт. Ранее YouTube-канал Moore’s Law is Dead опубликовал утечку дорожной карты серверных продуктов AMD Zen5/Zen5c на 2022–2025 годы, также подтверждающей эти данные.

Курс QA Навчимо тебе новій професії лише за 4-5 місяців з вільним графіком Запишіть мене

Информация указывает на выпуск процессоров, произведенных по техпроцессам TSMC N3E или N3P во второй половине 2024 года. PCGH опубликовали такие характеристики AMD Ryzen 8000:

Zen 5 CCD («Eldora»)

Zen 5 CPU ядра («Nirvana»)

От 6 до 16 ядер Zen 5

TDP от 65 до 170 Вт

До 64 MiByte L3 кэша и 16 МБ L2

Информация Moore’s Law is Dead о серверных процессорах напрямую не относится к Ryzen 8000, но позволяют оценить возможности платформы. Слайд также говорит о времени выпуска – между первыми кварталами 2024 и 2025 годов. Разница в сроке является нормальной для серверных решений, которые обычно появляются позже.

Пока нет никакой конкретной информации о серии Ryzen 8000X3D, однако AMD подтвердила планы на Zen 5 с 3D V-Cache. Дата появления нового поколения процессоров может зависеть от доступности 3 нм и 4 нм производственных линий и смещаться в достаточно широких рамках.

Источник: VideoCardz