Обновление 9.00 для PS5 улучшило звук контроллера DualSense, добавив шумоподавление

Обновление PS5 Update 9.00 добавляет к консоли Sony улучшение звука с контроллера DualSense и взаимодействие на общем экране Share Screen.

Улучшение звука контроллера DualSense реализовано с помощью шумоподавления. Кроме того, обновление позволяет пользователям регулировать яркость индикатора питания консоли с помощью новой настройки, передает Wccftech.

Улучшение динамиков контроллера. Динамики контроллера теперь могут воспроизводить звук большей громкости, позволяя четче слышать звуки в игре и голосовой чат.

Динамики контроллера теперь могут воспроизводить звук большей громкости, позволяя четче слышать звуки в игре и голосовой чат. Улучшенное шумоподавление. Качество звука с микрофона на контроллерах было улучшено благодаря новой модели машинного обучения ИИ. Фоновый шум от нажатия кнопок и игровой звук подавляются, что улучшает качество голосового чата. Установите новую версию системного программного обеспечения и обновите программное обеспечение контроллера, чтобы наслаждаться улучшенной четкостью звука голосового чата при использовании микрофона контроллера.

Обновление системы также должно улучшить стабильность и производительность системы.

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