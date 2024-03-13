Новости Игры 13.03.2024 в 15:45 comment views icon

Обновление 9.00 для PS5 улучшило звук контроллера DualSense, добавив шумоподавление

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Юрій Орос

Автор новостей

Обновление 9.00 для PS5 улучшило звук контроллера DualSense, добавив шумоподавление

Обновление PS5 Update 9.00 добавляет к консоли Sony улучшение звука с контроллера DualSense и взаимодействие на общем экране Share Screen.

Улучшение звука контроллера DualSense реализовано с помощью шумоподавления. Кроме того, обновление позволяет пользователям регулировать яркость индикатора питания консоли с помощью новой настройки, передает Wccftech.

  • Улучшение динамиков контроллера. Динамики контроллера теперь могут воспроизводить звук большей громкости, позволяя четче слышать звуки в игре и голосовой чат.
  • Улучшенное шумоподавление. Качество звука с микрофона на контроллерах было улучшено благодаря новой модели машинного обучения ИИ. Фоновый шум от нажатия кнопок и игровой звук подавляются, что улучшает качество голосового чата. Установите новую версию системного программного обеспечения и обновите программное обеспечение контроллера, чтобы наслаждаться улучшенной четкостью звука голосового чата при использовании микрофона контроллера.

Обновление 9.00 для PS5 улучшило звук контроллера DualSense, добавив шумоподавление

Обновление системы также должно улучшить стабильность и производительность системы.

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