Пример для «Белоснежки»: критики назвали «Лило и Стич» лучшим фильмом в истории Disney

Появились первые реакции критиков на «живую» экранизацию истории о Лило и Стиче — они удивительно положительные и определяют фильм как лучший в многолетней истории Disney.

«»Лило и Стич» — лучший игровой фильм от Disney на сегодня. Увидеть Стича в его «живой» форме на большом экране вызывает огромную волну ностальгии. Множество смеха и трогательных моментов. Фильм имеет схожий ритм с оригиналом, но в то же время добавил что-то новое», — Венди Ли Зани, критик-фрилансер.

«Самый большой сюрприз года и, безусловно, лучший римейк Disney в кино. Дин Флейшер Кэмп создает радостное семейное приключение, которое улавливает хаос и шарм оригинала. Это также выглядит невероятно весело и трогательно благодаря звездной игре Майи Кеалохи», — Дэниел Баптиста, The Movie Podcast.

«Милое переосмысление, которое в основном передает дух оригинала сквозь современную призму. Отношения Лило и Нани кажутся еще более искренними. Они все еще сырые, настоящие и являются центральной эмоциональной сутью истории. Конечно, Стич вносит забавный хаос», — Майкл Ли, критик-фрилансер

«Некоторые второстепенные персонажи недооценены (хотя мне нравятся новые дополнения), но «Лило и Стич» сохраняет сильную эмоциональную основу оригинала, с большим акцентом на связь (и напряжение) между Лило и Нани. В нем есть искренность, которой не хватает некоторым римейкам от Disney», — Эрик Голдман, обозреватель Fandom и IGN.

Фильм «Лило и Стич», который срежиссировал Дин Флейшер Кэмп («Марсель, ракушка в ботинках»), берет за основу сюжет одноименного мультфильма 2002 года: Стич, генетически модифицированный инопланетянин, приземляется на Гавайях и делает вид, что он собака, которого приютила девочка-сирота Лило. Пока этот дуэт устраивает хаос по всему городу, на Стича охотятся инопланетные полицейские и его создатель, ученый-генетик Джамба Джукиба.

Роль Лило взяла на себя Майя Кеалоха, ее сестру Нани играет Сидни Агудонг, а Стича озвучил Крис Сандерс, который работал над оригинальным мультфильмом. Также в фильме появятся Зак Галифианакис, Билли Магнуссен и Кортни Б. Вэнс.

Disney годами пыталась запустить римейк, и вложила большие средства в его маркетинг. Первый тизер-трейлер фильма получил 158 млн просмотров за сутки — второй показатель для римейков студии, который уступает лишь «Королю Льву» 2018 года.

Кажется, «мышиная компания» получила шанс восстановить свою репутацию после провала с «Белоснежкой» — фильм получил огромную порцию критики еще до релиза, в частности из-за выбора актрисы колумбийского происхождения на главную роль и сомнительных CGI-гномов. С премьерой ситуация только обострилась, а IMDb пришлось временно скрыть рейтинг. Касса, собранная «Белоснежкой» из кинотеатров, тем временем так и не перебила бюджет, который, по слухам, достиг безумных $350 млн. Напомним, что после этого Disney остановила работу над римейком «Рапунцель», который находился в активной стадии разработки. Если показатели «Лило и Стича» будут лучше, возможно студия пересмотрит эти планы.

Премьера «Лило и Стич» в украинских кинотеатрах состоится уже 22 мая.