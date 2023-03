NASA показало прототип скафандра для Artemis III — первой высадки людей на Луну со времен Apollo и первой экспедиции с участием астронавта-женщины

NASA и Axiom Space показали прототип скафандра для программы Artemis, которая позволит людям вернуться на поверхность Луны впервые после последней миссии Apollo, состоявшейся более 50 лет назад.

Скафандр разработан при участии дизайнера костюмов Эстер Маркиз, работавшей над научно-фантастическим сериалом Apple TV+ «Ради всего человечества». Прототип более эластичен, чем эквивалент эпохи Apollo, и создан в темно-сером и оранжевом цветах — однако в реальном применении скафандр будет белым, чтобы отражать солнечный свет и предотвратить перегрев астронавтов.

Live now: @Axiom_Space and NASA reveal the spacesuit prototype for @NASA_Astronauts to wear near the Moon’s South pole on #Artemis III.

Remarks & suit demo – 10:30am EDT (1430 UTC)

Student Q&A – 11:15am EDT (1515 UTC) https://t.co/40CHKOpZdy

— NASA (@NASA) March 15, 2023