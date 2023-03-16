NASA показало прототип скафандра для Artemis III — первой высадки людей на Луну со времен Apollo и первой экспедиции с участием астронавта-женщины

NASA и Axiom Space показали прототип скафандра для программы Artemis, которая позволит людям вернуться на поверхность Луны впервые после последней миссии Apollo, состоявшейся более 50 лет назад.

Скафандр разработан при участии дизайнера костюмов Эстер Маркиз, работавшей над научно-фантастическим сериалом Apple TV+ «Ради всего человечества». Прототип более эластичен, чем эквивалент эпохи Apollo, и создан в темно-сером и оранжевом цветах — однако в реальном применении скафандр будет белым, чтобы отражать солнечный свет и предотвратить перегрев астронавтов.

Live now: @Axiom_Space and NASA reveal the spacesuit prototype for @NASA_Astronauts to wear near the Moon’s South pole on #Artemis III. Remarks & suit demo – 10:30am EDT (1430 UTC) Student Q&A – 11:15am EDT (1515 UTC) https://t.co/40CHKOpZdy — NASA (@NASA) March 15, 2023

Скафандры или средства внекорабельной мобильности (EMU) — это, по сути, автономные космические аппараты, поставляемые в комплекте со всеми системами, необходимыми для сохранения жизни астронавтов в жесткой, насыщенной радиацией среде, царящей за пределами атмосферы Земли.

Современное поколение космических костюмов, используемых на МКС, базируется на технологии 40-летней давности. Однако скафандры, предназначенные для использования на поверхности Луны, получат иной набор инструментов для тепловых потребностей и улучшения для диапазона мобильности астронавта.

Перед прогулкой по Луне астронавты будут «входить» в скафандр через люк на спине, который потом будут закрывать и надевать большой рюкзак с системами жизнеобеспечения. На шлеме установлены камеры высокой четкости, отслеживающие движение астронавтов, а также световое оборудование.

Скафандры не будут принадлежать NASA — агентство будет покупать услуги у коммерческих партнеров, таких как Axiom Space, которые будут разрабатывать аппаратное обеспечение для миссий, а также отвечать за их безопасность и производительность.

В ноябре прошлого года NASA успешно завершило трехнедельную миссию Artemis I с участием космического корабля Orion без экипажа. Во время путешествия, которое началось с запуска сверхтяжелой двухступенчатой ракеты-носителя Space Launch System (SLS), была испытана работа систем космического корабля, преодолевшего за это время около 2,25 млн км.

В настоящее время NASA собирает данные с датчиков манекенов, которые находились на борту капсулы, чтобы подготовиться к предстоящим миссиям с участием людей. 10-дневная миссия Artemis II запланирована на 2024 год и предусматривает отправку экипажа из 4-х астронавтов в путешествие вокруг Луны.

В конце концов, NASA планировало вернуть людей на поверхность Луны в рамках миссии Artemis III Артемида 3 – предстоящая первая высадка на Луну со времен Apollo и первая экспедиция с участием астронавта-женщины. К Луне на корабле Orion должны отправиться четыре астронавта, два из которых пересядут на Starship и высадятся в районе южного полюса Луны для выполнения научной программы, рассчитанной на шесть с лишним земных дней. После выполнения задач они вернутся на Orion и отправятся на Землю. в 2025-2026 годах — но существует большая вероятность отсрочки из-за технологических сложностей и недостатка финансирования.

Директиву, ознаменовавшую возвращение к программе по освоению Луны, подписал 11 декабря 2017 года Дональд Трамп, который на тот момент был президентом США. С тех пор NASA запустило множество инициатив, нацеленных на достижение ключевых целей и реализацию амбициозной лунной программы. На сегодня в «Артемиде» принимает участие девять стран, в том числе и Украина.

Программа Artemis также предусматривает строительство на окололунной орбите космической станции Lunar Gateway, к которой будут стыковаться лунные посадочные модули — они уже сейчас разрабатываются частными компаниями. Совместное заявление о создании станции в конце 2017 подписали NASA и роскосмос, однако в январе 2021 россия была исключена из состава экспертной группы проекта. Вероятно, агрессора в программе заменят ОАЭ — в декабре 2022 года Boeing провела со страной первые переговоры.

NASA также уже подписала соглашения о сотрудничестве в строительстве Lunar Gateway с другими международными партнерами, такими как Европейское космическое агентство (предоставление модулей для жилья и дозаправки, сервисных модулей для Orion и т.п.), Канадское аэрокосмическое агентство (предоставит роботизированные интерфейсы для модулей, которые позволят установить полезную нагрузку) и Агентство по аэрокосмическим исследованиям Японии (обеспечить основные возможности жизнеобеспечения Gateway и дополнительное пространство, где экипаж будет жить, работать и проводить исследования во время миссий Artemis).

В октябре космическое агентство приступило к тестированию прототипов герметичных лунных вездеходов — команда в составе 6 астронавтов и инженеров отправилась в высокогорную пустынную местность в 60 км от Флагстаффа, штат Аризона. Это уникальное место должно помочь командам сымитировать условия, в которых астронавты будут находиться вблизи Южного полюса Луны во время миссий Artemis (включая сложный ландшафт, интересную геологию и минимальную коммуникационную инфраструктуру).

Источник: NASA