«‎Обреченный» Peregrine не достигнет Луны, но все еще собирает данные в космосе — топлива хватит на 48 часов

Посадочный модуль Astrobotic в последние минуты жизни пытается передать как можно больше полезных данных и активировал научные приборы на борту.

«‎Измерения и работа предоставленных NASA научных приборов на борту обеспечат ценный опыт, технические знания и научные данные для будущих лунных поставок программы Commercial Lunar Payload Services», — сказал Джоэл Кернс, заместитель администратора по исследованиям Управления научных миссий NASA.

11 января Astrobotic сообщила, что миссия снабжала энергией и получала данные от 9 из 20 полезных грузов посадочного модуля, включающих научные приборы NASA: инструмент для измерения излучения LETS и спектрометры NIRVSS, NSS и PITMS (пятый, лазерный ретрорефлектор, не требует питания или данных).

Миссия успешно стартовала 8 января на новой ракете United Launch Alliance (ULA) Vulcan Centaur Запуск Peregrine стал первым полетом для тяжелой ракеты-носителя Vulcan Centaur, созданной ULA (совместным предприятием Boeing и Lockheed Martin), которая должна заменить более старые конструкции компании Altas V и Delta IV. Новая ракета использует двигатели, изготовленные в США, заменяя российские, приводившие в действие ракету Atlas V. с мыса Канаверал во Флориде. Первоначально Peregrine отделилась от второй ступени ракеты без инцидентов и работала в соответствии со спецификациями, однако затем вместо того, чтобы направить свою солнечную панель на Солнце, модуль начал дрейфовать от цели, отметившись временной потерей связи.

Несмотря на то, что инженерам удалось сориентировать Peregrine на Солнце, в последних обновлениях Astrobotic отчитывалась о «критической» потере топлива и угрозе для высадки миссии на Луне. По состоянию на 02:00 12 января миссия работала «‎стабильно» — и имела запас топлива на 48 часов.

Миссия должна была доставить на Луну научное оборудование NASA – в рамках инициативы Commercial Lunar Payload Services, позволяющей агентству платить частным компаниям за транспортировку своего оборудования в космос. Astrobotic заплатили $108 миллионов — небольшую часть от $25,8 миллиарда, которые NASA потратило на новаторскую программу миссии «Аполлон» за транспортировку пяти полезных грузов на Луну для обнаружения водяного льда и измерения уровня радиации. Эксперименты с водой, в частности, важны для программы Artemis, цель которой окончательно установить долговременное присутствие человека на Луне.

Среди другого полезного груза Peregrine — украинский флаг и карта Украины, которые передал основатель Spacebit Павел Танасюк, произведения искусства, физический токен Bitcoin, японская капсула времени, содержащая 185 872 сообщения от детей со всего мира, а также кремированный прах людей (в том числе и таких знаменитостей, как создатель сериала «Звездный путь» Джин Родденберри и писатель-фантаст Артур К. Кларк), против чего активно выступала нация Навахо.

Peregrine также несет Iris Lunar Rover — крошечный луноход, построенный студентами Университета Карнеги-Меллона, который должен был делать фотографии на Луне. Astrobotic опубликовала на X фото колес и топливного бака Iris с американским флагом. Ровер также отправил сообщение: «Привет, Земля!»:

Update #13 for Peregrine Mission One: pic.twitter.com/boDu78hmoh — Astrobotic (@astrobotic) January 12, 2024