Обученный на «Идеях Си Цзиньпина». Китай запустил новый чат-бот — с искусственным «коммунистическим» интеллектом

Большая языковая модель училась на политической философии китайского лидера, известной как «Идеи Си Цзиньпина о социализме», а также на другой официальной литературе, предоставленной Администрацией киберпространства Китая.

«Экспертность и авторитет ресурса гарантируют профессионализм контента», — говорится в сообщении о новой LLM, которое просмотрело издание Financial Times. Сейчас модель используется в исследовательском центре местного интернет-регулятора, но впоследствии ее планируют выпустить для широкого потребления. Сообщается, что чат-бот может отвечать на вопросы, создавать отчеты, обобщать информацию и переводить с китайского на английский и наоборот. DeepSeek — китайский аналог ChatGPT — удаляет вопросы о событиях площади Тяньаньмэнь и любые запросы о Винни Пухе

От имени Си опубликовано более десятка книг, и они обычно занимают центральное место на книжных ярмарках в стране. Популярные новостные приложения таких компаний, как Tencent или NetEase, также резервируют места в верхней части каналов для статей из официальных СМИ, в большинстве случаев с изображением китайского лидера.

Чиновники также потребовали, чтобы школьники в возрасте от 10 лет изучали политическую философию Си Цзиньпиня, а также запустили приложение Study Xi Strong Nation для обучения и проверки знаний около 100 миллионов членов Коммунистической партии в Китае.

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Остальных разработчиков генеративных чат-ботов также обязывают соблюдать условия лицензирования, которые предписывают «воплощать основные социалистические ценности» в контенте. Также Китайская ассоциация кибербезопасности (некоммерческая организация, связанная с властями) создала публичную базу со 100 миллионами записей «высококачественных и надежных данных» для обучения моделей искусственного интеллекта (преимущественно на правительственных постановлениях и политических документах, отчетах государственных СМИ и других официальных публикациях).

Один из десятков текстовых документов в пакете данных содержит 86 314 упоминаний о Си Цзиньпине.

«Давайте еще теснее объединимся вокруг ЦК партии с товарищем Си Цзиньпином в его основе», — говорится в одной из строк.

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