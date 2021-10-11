SpaceX периодически привлекает новые средства — в апреле она привлекла дополнительные 314 миллионов долларов вдобавок к 850 миллионам долларов в рамках последнего раунда, увеличившего ее оценку до 74 миллиардов долларов. И вот на днях после вторичной продажи существующих акций на сумму до $755 млн по цене $560 за штуку оценка SpaceX достигла $100,3 млрд.

Сейчас SpaceX — вторая по величине оценки частная компания в мире — космическое предприятие Илона Маска уступает только китайской Bytedance с оценкой $140 млрд, но опережает финтех-компанию Stripe ($95 млрд), согласно данным CB Insights. Если смотреть в сторону конкурентов из публичных компаний, то, к примеру, рыночная капитализация Boeing составляет около $133 млрд.

В сентябре SpaceX успешно провела миссию Inspiration4, в рамках которой компания впервые отправила на орбиту Crew Dragon c полностью гражданским экипажем. На начало октября космический флот SpaceX состоит из трех готовых к запускам пилотируемых Crew Dragon (Endeavour 2, Resilience 3 и новый корабль Crew-3) и трех грузовых кораблей Cargo Dragon (CRS-21, CRS-23 и CRS-22). Кроме больших планов по покорению рынка космического туризма, в приоритете SpaceX по-прежнему глобальный спутниковый интернет Starlink, которым уже пользуется больше 100 тысяч пользователей в 14 странах (в этом месяце он должен выйти из беты) и межпланетный корабль нового поколения Starship с ракетой Super Heavy — до 18 октября американский регулятор должен вынести решение по заявке на выполнение первого орбитального запуска Starship (его могут провести уже до конца этого года).

SpaceX остается одной из самых высоко оцененных частных компаний в мире, и благодаря стабильному наращиванию капитала акции SpaceX считаются одними из самых востребованных среди любых компаний, готовящихся к IPO. Но купить акции SpaceX на бирже получится еще не скоро — IPO состоится не раньше, чем межпланетный корабль SpaceX Starship начнет регулярно возить людей на Марс и обратно на Землю. С другой стороны, по оценке Илона Маска, первая высадка человека на Красную планету может произойти уже в ближайшие шесть лет.

После вторичной продажи акций SpaceX состояние Илона Маска выросло до $223 млрд и он еще сильнее оторвался от Джеффа Безоса (2-е место с капиталом $191,6 млрд) в рейтинге богатейших людей планеты Forbes Real Time Billionaires, который обновляется в режиме реального времени.