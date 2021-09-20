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Гендиректор SpaceX Илон Маск уточнил, что система глобального спутникового интернета Starlink выйдет из фазы открытого бета-тестирования уже в октябре — изначально запуск планировался на август.

Формально глобальное покрытие вовсе не означает фактическую доступность сервиса — для предоставления услуг в каждой стране необходимо соответствующее разрешение регулятора. С другой стороны, непонятно, как местные регуляторы смогут запретить SpaceX предоставлять услуги.

14 сентября SpaceX провела очередной (14-й с начала 2021 года) запуск Falcon 9 в интересах Starlink, который ознаменовал переход системы глобального спутникового интернета в следующую фазу развития. В рамках миссии Starlink Group 2-1 на орбиту отправилась первая партия из 51 спутника версии 1.5 с лазерными межсоединениями. Инновационная технология лазерной связи, над которой SpaceX работала последние несколько лет, позволяет передавать сигнал, используя соседние аппараты в качестве ретрансляторов. Эти спутники в первую очередь предназначены для обеспечения связи в полярных регионах и над океанами, где нет наземных терминалов.

Starlink

В июле SpaceX завершила развертывание примерно одной трети спутников Starlink первой фазы (орбитальная группировка превысила 1700 штук) и сейчас продолжает строительство инфраструктуры наземных станций, чтобы предоставить как можно большему числу пользователей возможность подключения. 23 августа Илон Маск сообщил, что число отгруженных терминалов перевалило за 100 тыс. На данный момент Starlink доступен в 12 странах в рамках бета-теста и

В августе на конференции Mobile World Congress 2021 глава SpaceX Илон Маск поделился планами по развитию системы глобального спутникового интернета Starlink. Мы пересказывали основные тезисы в предыдущей заметке. В ближайшие 12 месяцев SpaceX рассчитывает привлечь еще 500 тыс. новых абонентов Starlink.

Также в августе SpaceX подала в FCC заявку, где раскрыла детали плана по Starlink Gen2 — компания рассчитывает использовать корабль следующего поколения Starship в нужной конфигурации, чтобы за один запуск выводить на орбиту около 400 спутников Starlink, и в дальнейшем расширить интернета Starlink на Луну и Марс после их успешной колонизации. В документе упоминалось о размещении 29 988 (!) спутников на 9 разных орбитальных высотах. Вскоре после презентации Amazon Джеффа Безоса обратилась к FCC с очередным протестом касательно выданного регулятором разрешения на запуск второго поколения спутников Starlink.