SpaceX привлекла еще 850 миллионов долларов инвестиций, а ее оценка выросла в 1,6 раза — до 74 миллиардов долларов





Новый закрытый раунд инвестиций на 850 миллионов долларов (из расчета 419,99 доллара за акцию) поднял оценку SpaceX до 74 миллиардов долларов, что на 60% превышает 46 миллиардов долларов, в которые компания была оценена в предыдущем раунде в августе 2020 года. Новые средства пойдут на развитие Starship, Starlink и другие проектов компании, пишет CNBC со ссылкой на осведомленные источники.

О подготовке нового инвестраунда SpaceX изначально сообщило издание Business Insider в конце декабря 2020 года: тогда говорилось, что компания Илона Маска планирует поднять свою оценку с нынешних 46 миллиардов долларов до 92 миллиардов долларов. То есть, по факту раунд оказался немного меньше, но CNBC упоминает, что SpaceX якобы уже получила предложения по инвестициям на общую сумму около 6 миллиардов долларов. Пока же крупнейшим (из известных) является предыдущий инвестиционный раунд, когда SpaceX привлекла 1,9 миллиарда долларов.

Кто стал лид-инвестором нового раунда, пока можно только гадать. Имена инвесторов, размер инвестиций каждого участника и подробности сделки не разглашаются. Ранее в SpaceX инвестировали Founders Fund, Google, Valor Equity Partners, Fidelity Investments, а также пенсионный фонд Ontario Teachers’ Pension Plan.

Дополнительные средства направят на ускорение развития приоритетных проектов — спутникового интернета Starlink (только вчера на орбиту отправилась очередная партия из 60 спутников, а завтра планируется следующий запуск в интересах проекта) и межпланетного корабля Starship (прототип Starship SN9 разбился при посадке, как и предыдущий SN8, но к запуску почти готов улучшенный SN10, вероятность успешной посадки которого оценивается в 60%).

SpaceX остается одной из самых высоко оцененных частных компаний в мире, и благодаря стабильному наращиванию капитала акции SpaceX считаются одними из самых востребованных среди любых компаний, готовящихся к IPO. Но купить акции SpaceX на бирже получится еще не скоро — IPO состоится не раньше, чем межпланетный корабль SpaceX Starship начнет регулярно возить людей на Марс и обратно на Землю. С другой стороны, по оценке Илона Маска, первая высадка человека на Красную планету может произойти уже в ближайшие шесть лет. В будущем SpaceX также планирует выделить проект глобального спутникового интернета Starlink в отдельную компанию и вывести ее на биржу. Недавно Илон Маск рассказал, что выход Starlink на биржу возможен при хорошо прогнозируемом денежном потоке — и в этом году компании предстоит «пройти через глубокую пропасть отрицательного денежного потока». Очевидно, что дополнительные денежные вливания необходимы, в том числе и для того, чтобы сделать Starlink финансово жизнеспособным.

На прошлой неделе из документации FCC мы узнали, что три месяца бета-теста Starlink привлек более 10 тысяч абонентов.

SpaceX предварительно оценивала затраты на реализацию проекта Starlink в 10 миллиардов долларов, ожидая, что уже в первый же год работы система сможет принести доход порядка 30 миллиардов.