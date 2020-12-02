Илон Маск: «Я полностью уверен, что человек высадится на Марс в ближайшие шесть лет»‎





Основатель и глава SpaceX Илон Маск твердо убежден, что нога человека впервые ступит на поверхность Красной планеты в течение ближайших шести лет. Соответствущее заявление он сделал на церемонии вручения премии Axel Springer, которую присуждает одноименный медиаконцерн авторам инновационных идей, влияющим на развитие человечества.

Ниже на видео соответствущий фрагмент беседы Маска с ведущим премии:

Elon Musk, accepting the @axelspringer award in Berlin, says he is "highly confident" that SpaceX will land humans on Mars "about 6 years from now." "If we get lucky, maybe 4 years … we want to send an uncrewed vehicle there in 2 years." https://t.co/qYNc464fkP pic.twitter.com/LBDwKG7F1g — Michael Sheetz (@thesheetztweetz) December 1, 2020

«Если нам повезет, то, возможно, сможем [достичь этой цели] через 4 года… Мы хотим отправить туда [на Марс] корабль без экипажа уже через 2 года».

По большому счету в своем свежем заявлении Маск только подтвердил те же сроки, которые он указывал ранее. О планах колонизировать Марс основатель и глава SpaceX Илон Маск говорил еще 2011 году, заявляя, что это произойдет в течение последующих 10-20 лет.

Прямо сейчас, как известно, SpaceX невероятными темпами, особенно с учетом незначительным объемом выделенных ресурсов (около 5%), разрабатывает пилотируемый корабль следующего поколения Starship (и тяжелую ракету-носитель Super Heavy к нему) для колонизации Луны и Марса. За последний год компания Илона Маска достигла немалых успехов в этом амбициозном проекте. Краткий пересказ ниже.

В прошлом году SpaceX провела серию успешных испытаний на уменьшенном макете Starhopper (он же пепелац и «водонапорная башня») — сначала были статические испытания двигателя в составе Starhopper на суше, а затем мы видели первые летные испытания тестового Starhopper с подъемами на высоту 20 и 150 м. 5 августа Starship SN5 (пятый серийный испытательный аппарат) с одним двигателем Raptor совершил первый полет на 150 метров. Предыдущие четыре (Mk1, SN1, SN3 и SN4) разрушались на более ранних этапах испытаний. 3 сентября Starship SN6, оснащенный двигателем Raptor SN29, повторил подвиг Starship SN5.

25 ноября SpaceX провела четвертые огневые испытания прототипа Starship SN8 (восьмой серийный испытательный аппарат) с тремя метан- кислородными двигателями Raptor в полностью собранном виде (он оснащен головным обтекателем и воздушными рулями). И сейчас готовится к первым полноценным летным испытаниям — запуск предварительно планировался на 30 ноября, но с тех пор его несколько раз переносили. В ночь на 3 декабря SpaceX в очередной раз попытается запустить Starship SN8.

Суборбитальный полет станет апофеозом программы испытаний Starship SN8 — прототип корабля поднимется на высоту около 15 километров и приземлится обратно на космодром. Шанс на успех невелики — «1/3», по оценке Маска. Но у SpaceX уже почти готовы улучшенные прототипы SN9 и SN10, а в SN15 планируется несколько крупных обновлений.

The current status of SpaceX's Starship & Superheavy prototypes. 28 November pic.twitter.com/dMuJuRmnRk — Brendan (@brendan2908) November 28, 2020