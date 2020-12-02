Илон Маск: «Я полностью уверен, что человек высадится на Марс в ближайшие шесть лет»
Основатель и глава SpaceX Илон Маск твердо убежден, что нога человека впервые ступит на поверхность Красной планеты в течение ближайших шести лет. Соответствущее заявление он сделал на церемонии вручения премии Axel Springer, которую присуждает одноименный медиаконцерн авторам инновационных идей, влияющим на развитие человечества.
Ниже на видео соответствущий фрагмент беседы Маска с ведущим премии:
Elon Musk, accepting the @axelspringer award in Berlin, says he is "highly confident" that SpaceX will land humans on Mars "about 6 years from now."
"If we get lucky, maybe 4 years … we want to send an uncrewed vehicle there in 2 years." https://t.co/qYNc464fkP pic.twitter.com/LBDwKG7F1g
— Michael Sheetz (@thesheetztweetz) December 1, 2020
«Если нам повезет, то, возможно, сможем [достичь этой цели] через 4 года… Мы хотим отправить туда [на Марс] корабль без экипажа уже через 2 года».
По большому счету в своем свежем заявлении Маск только подтвердил те же сроки, которые он указывал ранее. О планах колонизировать Марс основатель и глава SpaceX Илон Маск говорил еще 2011 году, заявляя, что это произойдет в течение последующих 10-20 лет.
Прямо сейчас, как известно, SpaceX невероятными темпами, особенно с учетом незначительным объемом выделенных ресурсов (около 5%), разрабатывает пилотируемый корабль следующего поколения Starship (и тяжелую ракету-носитель Super Heavy к нему) для колонизации Луны и Марса. За последний год компания Илона Маска достигла немалых успехов в этом амбициозном проекте. Краткий пересказ ниже.
В прошлом году SpaceX провела серию успешных испытаний на уменьшенном макете Starhopper (он же пепелац и «водонапорная башня») — сначала были статические испытания двигателя в составе Starhopper на суше, а затем мы видели первые летные испытания тестового Starhopper с подъемами на высоту 20 и 150 м. 5 августа Starship SN5 (пятый серийный испытательный аппарат) с одним двигателем Raptor совершил первый полет на 150 метров. Предыдущие четыре (Mk1, SN1, SN3 и SN4) разрушались на более ранних этапах испытаний. 3 сентября Starship SN6, оснащенный двигателем Raptor SN29, повторил подвиг Starship SN5.
25 ноября SpaceX провела четвертые огневые испытания прототипа Starship SN8 (восьмой серийный испытательный аппарат) с тремя метан-
Суборбитальный полет станет апофеозом программы испытаний Starship SN8 — прототип корабля поднимется на высоту около 15 километров и приземлится обратно на космодром. Шанс на успех невелики — «1/3», по оценке Маска. Но у SpaceX уже почти готовы улучшенные прототипы SN9 и SN10, а в SN15 планируется несколько крупных обновлений.
The current status of SpaceX's Starship & Superheavy prototypes. 28 November pic.twitter.com/dMuJuRmnRk
— Brendan (@brendan2908) November 28, 2020
- Первоначально концепция ракетной системы BFR (Big Falcon Rocket) и BFS (Big Falcon Ship), которая тогда проходила под названием ITS (Interplanetary Transport System), была представлена Илоном Маском на Международном конгрессе астронавтики еще в сентябре 2016 года. В ноябре 2018 года Маск сообщил о переименовании ракеты-носителя BFR в Super Heavy, а корабля BFS — в Starship. Именно с его помощью SpaceX планирует отправить к Луне японского миллиардера примерно в 2023 году.
- По плану, в 2022 году первые корабли Starship без экипажа должны полететь на Марс с разного рода оборудованием в рамках подготовки к колонизации, в 2023 — с помощью Starship планируется отправить к Луне (облет без высадки) туристическую делегацию во главе с японским миллиардером, после чего в 2024-2026 годах на Starship к Марсу отправятся первые колонизаторы.
- В 2019 году Маск заявил, что в будущем билеты на Starship (в пассажирском отсеке с комфортом смогут разместиться и путешествовать до 100 человек) будут продаваться по цене ниже $500 тыс. (в обе стороны), добавив, что в дальнейшем цена может снизиться до $100 тыс. Он также говорил, что с 70-процентной вероятностью окажется в числе тех, кто переедет жить на Марс. Также он говорил, что стоимость запуска Starship не превысит $2 млн, а создание самодостаточной колонии на Марсе потребует 20 лет и тысячу кораблей.
- SpaceX уже выбрала место для строительства завода и инженерно-конструкторского центра в порту Лос-Анджелеса, где будут разрабатываться и собираться межпланетные корабли Starship. Кроме того, в планах SpaceX создание плавучих космодромов — для запуска ракет на Марс и Луну и гиперзвуковых пассажирских перевозок на Земле.