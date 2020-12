Илон Маск: «Я полностью уверен, что человек высадится на Марс в ближайшие шесть лет»‎

Основатель и глава SpaceX Илон Маск твердо убежден, что нога человека впервые ступит на поверхность Красной планеты в течение ближайших шести лет. Соответствущее заявление он сделал на церемонии вручения премии Axel Springer, которую присуждает одноименный медиаконцерн авторам инновационных идей, влияющим на развитие человечества.

Ниже на видео соответствущий фрагмент беседы Маска с ведущим премии:

Elon Musk, accepting the @axelspringer award in Berlin, says he is "highly confident" that SpaceX will land humans on Mars "about 6 years from now."

"If we get lucky, maybe 4 years … we want to send an uncrewed vehicle there in 2 years." https://t.co/qYNc464fkP pic.twitter.com/LBDwKG7F1g

— Michael Sheetz (@thesheetztweetz) December 1, 2020