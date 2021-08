SpaceX соединила Super Heavy Booster 4 и Starship 20 для первого орбитального полета. Вместе их длина достигает 120 метров — как тебе такое, Джефф Безос?

SpaceX успешно установила прототип межпланетного корабля Starship 20 на прототип ускорителя Super Heavy Booster 4 — вместе их длина достигает 120 метров. За соединением частей можно было следить в прямой трансляции на YouTube-канале NASASpaceflight.

6 мая Starship SN15 (15-й серийный испытательный аппарат и пятый по счету прототип) совершил первый полностью успешный высотный полет, взлетев на 10 километров и приземлившись после этого. После этого проект Starship и Super Heavy (перспективные сверхтяжелая ракета и корабль, разрабатываемые SpaceX для замены текущего семейства ракет Falcon и кораблей Dragon и предназначенная для доставки грузов и людей на околоземную орбиту, Луну и Марс) перешел в новую фазу — компания приступила к постройке прототипа корабля Starship SN20 и ускорителя Super Heavy для первого орбитального полета. За последнюю неделю SpaceX выполнила невероятный объем работ в рамках подготовки к орбитальному полету (здесь мы рассказывали детальнее о последних успехах SpaceX в проекте Starship + Super Heavy).

6 августа команда инженеров SpaceX переместила Starship SN20 из цеха вертикальной сборки к орбитальной пусковой площадке в Бока-Чика, после чего его подняли при помощи крана и установили на ускоритель Super Heavy Booster 4, закрепив и соединив все электрические цепи.

По плану, в обозримом будущем кран заменит башня обслуживания орбитального пускового комплекса, которая получила прозвище «Мехазилла» (Mechazilla). Работать она будет примерно вот так:

В ближайшее время Heavy Booster 4 и Starship 20 разъединят и снимут двигатели, чтобы провести заключительные испытания на герметичность и способность держать проектное давление. Затем двигатели установят обратно, проведут несколько статистических огневых испытаний по отдельности, после чего Heavy Booster 4 и Starship 20 снова соединят вместе для запуска.

Current plan for SpaceX seems to be something like this:

— Stack Ship 20 on Booster 4 for a fit check

— Destack the vehicles

— Uninstall Raptors

— Proof testing of both vehicles

— Begin Raptor reinstallation

— Static fire campaign for both vehicles

— Stack again

— Launch

— Michael Baylor (@nextspaceflight) August 5, 2021