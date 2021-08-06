SpaceX соединила Super Heavy Booster 4 и Starship 20 для первого орбитального полета. Вместе их длина достигает 120 метров — как тебе такое, Джефф Безос?





SpaceX успешно установила прототип межпланетного корабля Starship 20 на прототип ускорителя Super Heavy Booster 4 — вместе их длина достигает 120 метров. За соединением частей можно было следить в прямой трансляции на YouTube-канале NASASpaceflight.

6 мая Starship SN15 (15-й серийный испытательный аппарат и пятый по счету прототип) совершил первый полностью успешный высотный полет, взлетев на 10 километров и приземлившись после этого. После этого проект Starship и Super Heavy (перспективные сверхтяжелая ракета и корабль, разрабатываемые SpaceX для замены текущего семейства ракет Falcon и кораблей Dragon и предназначенная для доставки грузов и людей на околоземную орбиту, Луну и Марс) перешел в новую фазу — компания приступила к постройке прототипа корабля Starship SN20 и ускорителя Super Heavy для первого орбитального полета. За последнюю неделю SpaceX выполнила невероятный объем работ в рамках подготовки к орбитальному полету (здесь мы рассказывали детальнее о последних успехах SpaceX в проекте Starship + Super Heavy).

6 августа команда инженеров SpaceX переместила Starship SN20 из цеха вертикальной сборки к орбитальной пусковой площадке в Бока-Чика, после чего его подняли при помощи крана и установили на ускоритель Super Heavy Booster 4, закрепив и соединив все электрические цепи.

History has been made. The world’s tallest rocket… ever 😱 pic.twitter.com/FZKNbWewZg — Everyday Astronaut (@Erdayastronaut) August 6, 2021

По плану, в обозримом будущем кран заменит башня обслуживания орбитального пускового комплекса, которая получила прозвище «Мехазилла» (Mechazilla). Работать она будет примерно вот так:

В ближайшее время Heavy Booster 4 и Starship 20 разъединят и снимут двигатели, чтобы провести заключительные испытания на герметичность и способность держать проектное давление. Затем двигатели установят обратно, проведут несколько статистических огневых испытаний по отдельности, после чего Heavy Booster 4 и Starship 20 снова соединят вместе для запуска.

Current plan for SpaceX seems to be something like this:

— Stack Ship 20 on Booster 4 for a fit check

— Destack the vehicles

— Uninstall Raptors

— Proof testing of both vehicles

— Begin Raptor reinstallation

— Static fire campaign for both vehicles

— Stack again

— Launch — Michael Baylor (@nextspaceflight) August 5, 2021

Точная дата первого орбитального полета Starship по-прежнему неизвестна — помимо обязательных тестов, SpaceX еще предстоит получить разрешение регулятора (Федерального управления гражданской авиации США). Но сейчас компания Илона Маска имеет все шансы провести первый орбитальный полет до конца года. К слову, детали запуска уже известны — еще в мае компания направила в Федеральную комиссию по связи США (FCC) документ с описанием первого орбитального полета Starship. Согласно плану испытательного полета, ракета будет запущена со стартовой площадки Звездной базы SpaceX в Техасе. После разделения ускоритель Super Heavy приводнится в Мексиканском заливе, а Starship выйдет на орбиту (не менее 160 километров), выполнит почти полный виток вокруг планеты, совершит повторный вход в атмосферу, затормозит двигателями и приводнится в 100 километрах от острова Кауаи, входящего в состав Гавайского архипелага.

P.S. В соцсетях, конечно же, обратили внимание на номера прототипов — Heavy Booster 4 и Starship 20, но Маск заверяет, что эта чистая случайность, как и то, что длина Heavy Booster составляет не 70, а 69 метров. 69420 — как известно, любимые символические цифры Маска Ранее глава Tesla шутил, что он родился спустя 69 дней после 20 апреля (4/20 — это число также является символом употребления марихуаны).