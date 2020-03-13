«Один/два двигателя, батарея 120/180 кВтч и любой кузов»: Bollinger представил запатентованную скейтборд-платформу E-Chassis для коммерческих электромобилей





Американский стартап Bollinger Motors, известный по электрокроссоверу Bollinger B1 и электропикапу Bollinger B2, представил запатентованую модульную скейтборд-платфрму E-Chassis (Class 3), которую можно использовать для создания коммерческих электромобилей практической любой направленности.

По заявлению создателей, данная платформа используется не только в двух анонсированных (B1/B2), но и в будущих моделях бренда. Благодаря своей гибкости и модульности, она может применяться в качестве основы для фургонов доставки, мусоровозов, скорых, пожарных, маршруток и т.д.

По умолчанию E-Chassis предусматривает пару электродвигателей на каждой из осей для полного привода и батарею емкостью 120 кВтч с активным охлаждением (thermal-management system). По запросу заказчика платформа может использовать только один двигатель на передней или задней оси (с соответствующим приводом), батарею на 180 кВтч и колесную базу заданной длины. Также платформа оснащается всеми необходимыми модулями, включая независимой гидропневматической подвеской, гидравлической системой управления и тормозами с ABS, системами стабилизации и трекшнконтроля, а также силовым блоком, включая встроенную зарядку на 5-15 кВт.

В Bollinger Motors планируют начать производить платформу E-Chassis в 2021 году паралельно с электрокроссовером Bollinger B1 и электропикапом Bollinger B2. Ее можно будет приобрести отдельно для создания собственного электромобиля, также в компании будут лицензировать ее другим производителям электромобилей.

Напомним, что Bollinger B1/B2 отличаются мощностью свыше 600 л.с. и крутящим моментом 900 Нм, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 4,5 секунды и набирать 160 км/ч. От полного заряда стандартной батареи на 120 кВтч обещают запас хода 320 км (EPA), при этом по желанию можно также будет выбрать более дешевую (60 кВтч) и более объемную (180 кВтч) батарею.

Источник: Bollinger Motors, Autoblog