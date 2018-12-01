Один из новых рельсобусов Kyiv Boryspil Express не проработал на маршруте и суток. Он сломался вскоре после отправления и ехал в Борисполь уже на буксире (почти два часа!)

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Как известно, только вчера «Укрзалізниця» наконец-то запустила долгожданный круглосуточный скоростной экспресс Kyiv Boryspil Express, соединивший центральный ЖД-вокзал Киева и Международный аэропорт «Борисполь». Но так случилось, что уже сегодня с экспрессом случилась первая «халепа». Один из рельсовых автобусов поломался вскоре после отправки от станции с центрального ЖД-вокзала и в Борисполь он ехал уже не своим ходом, а на буксире у другого поезда. В итоге плановые 37 минут в дороге превратились в почти два часа.

Поломка произошла на рейсе, отправившемся с вокзала в 11:01. В Борисполь он добрался только к 13 часам.

Как сообщает «Громадське», водитель экспресса связал поломку с возникшими проблемами в двигателе. Подробностей о том, что конкретно привело к выходу поезда из строя уже на второй день работы, нет.

Весьма иронично, что незадолго до инцидента глава «Укрзалізниці» Евгений Кравцов настоятельно советовал людям ехать в аэропорт именно на экспрессе, а не такси, чтобы избежать пробок.

Сніжитиме весь день. Укрзалізниця — Ukrzaliznytsia працює у штатному режимі. Є порада: якщо збираєтесь в аеропорт -… Опубліковано Євгеном Кравцовим Субота, 1 грудня 2018 р.

В сообщении источнику один из пассажиров этого злополучного рейса – Даниэль Беккер – рассказал, что некоторые пассажиры в отчаянии выбегали из поезда и пытались добраться до аэропорта своим ходом в надежде успеть на рейс.

Он также рассказал, что стоимость поездки на экспрессе обошлась ему вместо 80 грн в $550 – именно столько ему пришлось заплатить за новый билет.

Справедливости ради отметим, что Евгений Кравцов в своем сообщении в Facebook заявил, что несмотря на опоздание все пассажиры успели на свои рейсы, за исключением одного пассажира, кооторого перерегистрировали за завтрашний рейс. Видимо, речь как раз про Даниэля.

Щодо ситуації з рейковим автобусом, який зробив вимушену зупинку з технічних причин. Всі пасажири встигли на свої… Опубліковано Євгеном Кравцовим Субота, 1 грудня 2018 р.

Глава «Укрзалізниці» также заверил, что никаких проблем сейчас уже нет и экспресс ходит по графику.

На данный момент сотрудники предприятия осматривают поезд с целью установки точно причины неисправности. «Укрзалізниця» извинилась за инцидент и пообещала сделать все, чтобы в будущем такое не повторилось.

При этом в компании также напомнили, что пассажирам следует планировать поездки заранее, учитывая погодные условия и принимая во внимание возможные форс-мажорные обстоятельства.

Понятно, что от таких ситуаций никто не застрахован, но поломка уже на второй день – немного чересчур. Остается надеяться, что «Укрзалізниця» и правда извлечет из этого необходимые уроки, чтобы такое впредь не повторилось.

Остается напомнить, что на этом маршруте «Укрзалізниця» использует специальные «рельсовые автобусы» производства польской компании Pesa Bydgoszcz SA, которые ранее были специально закуплены под этот проект.

Источник: «Громадське» (1 и 2)