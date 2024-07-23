Один израильский стартап помешал самой дорогой сделке в истории Google. Что случилось?

Сделку между Google и Wiz оценивали в $23 млрд — и она должна была стать самой дорогой в истории поискового гиганта.

По данным The Verge, израильский киберстартап Wiz отклонил предложение материнской компании Google в пользу первичного публичного размещения акций.

«Трудно отказаться от таких унизительных предложений», — написал глава Wiz в письме к сотрудникам.

Wiz была основана в Израиле в 2020 году (сейчас штаб-квартира в Нью-Йорке) и стремительно развивалась под руководством директора Ассафа Раппапорта. Компания получила около $350 млн дохода в 2023 году и работает с 40% компаний из списка Fortune 100, а в мае привлекла $1 млрд финансирования при оценке в $12 млрд (однако, если бы сделка состоялась, то она бы могла вырасти вдвое).

Согласно письму Раппапорта, Wiz сосредоточится на достижении $1 млрд ежегодного регулярного дохода вместе с IPO — цель, которую фирма по кибербезопасности поставила себе еще перед переговорами с Google. Ни Wiz, ни Alphabet официально не признавали, что сделка обсуждается.

Wiz предлагает облачные решения безопасности для корпоративных клиентов и в случае приобретения могла бы поставить Google в лучшую позицию, чтобы конкурировать с лидерами отрасли Microsoft и Amazon. В то же время поисковый гигант сталкивается с беспрецедентным уровнем антимонопольного контроля, что потенциально могло тоже помешать сделке: Министерство юстиции дважды подавало в суд на компанию и антиконкурентную практику освещали в прошлом году на заседании.

В 2022 году Google уже приобрела две фирмы по кибербезопасности — Siemplify и Mandiant — за $500 млн и $5,4 млрд соответственно, причем последняя компания отметилась раскрытием масштабного взлома SolarWinds.

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