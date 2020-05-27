Официально: фестиваль BlizzCon в этом году не состоится





Фестиваль BlizzCon — ключевое событие года для компании Blizzard Entertainment и одно из главных событий мировой индустрии видеоигр, в этом году не состоится, о чем компания сообщила в соответствующем заявлении. Решение полностью отметить мероприятие организаторы приняли из-за опасений, связанных с распространением коронавируса, который уже повлиял на множество массовых отраслевых мероприятий, включая E3, GDC и Gamescom.

В свете последних событий и текущего положения дел данная новость не стала неожиданностью. К тому же, сама Blizzard ранее предупреждала о высокой вероятности полной отмены фестиваля. С другой стороны, тогда в компании еще надеялись, что в конечном итоге они смогут провести фестиваль. Теперь же в компании решили смириться с жесткой реальностью и признать, что в нынешних условиях провести фестиваль и обеспечить для посетителей полную безопасность не представляется возможным. Сейчас в Blizzard полным ходом обсуждают возможность перевода конференции в онлайн-формат — первая такая BlizzCon в полностью новом онлайн-формате может состояться уже в начале 2021 года.

В последние годы BlizzCon проходило в начале ноября в калифорнийском Анахайме. В прошлом году на BlizzCon 2019 компания Blizzard анонсировала Overwatch 2, восьмое по счету дополнение под названием Shadowlands для World of Warcraft, которое должно выйти этим летом, и долгожданный ролевой экшен Diablo IV (первое полноценное продолжение знаменитой серии с 2012 года).

Источник: Blizzard