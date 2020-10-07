Новая настольная платформа Intel (процессоры Rocket Lake-S и чипсеты 500-series) будет представлена в марте 2021 года





В интернете появилось несколько утечек, которые проливают свет на планы компании Intel относительно выпуска новых настольных платформ в первой половине 2021 года.

Так, в марте 2021 года должен состояться выпуск настольных процессоров семейства Rocket Lake-S. Как ожидается, они будут представлены публике в середине марта. Одновременно с ними состоится запуск и соответствующей линейки чипсетов для них – 500-series. Несмотря на то, что данная платформа станет последней, обладающей поддержкой процессорного разъёма LGA1200, компания намерена вывести на рынок полную линейку чипсетов, включая решения для рабочих станций (W580), высокопроизводительных игровых систем (Z590, H570) и устройств бюджетного уровня (B560, H510). По данным дорожной карты, игровые продукты линейки 500-series будут запущены в конце марта 2021 года.

Вместе с тем, в обозримом будущем (как минимум в первой половине 2021 года) компания Intel не намерена выпускать обновлённую платформу для энтузиастов (HEDT). Во всяком случае, в дорожной карте, которая охватывает промежуток времени до конца июня 2021 года, нет упоминаний о преемниках серии X_99. Поклонникам этой платформы, скорее всего, предстоит подождать до третьего квартала 2021 года.

Источник: videocardz