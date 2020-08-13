Официально: Вокруг Киева построят «Киевскую обходную дорогу» (КОД) длиной 150 км за 85 млрд грн, стройка начнется в 2021 и закончится в 2025 году [карта]

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Похоже, скоро в Киеве появится еще одна «стройка века» помимо Подольско-Воскресенского моста — речь идет о «Киевской обходной дороге» (КОД) длиной 150 км, которую рассчитывают построить до 2025 года за 85 млрд грн. Проект будет реализовываться в рамках президентской программы «Большое строительство».

Вчера заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко совместно с главой Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александром Кубраковым официально презентовали данный проект.

План предусматривает сооружение Киевской обходной дороги так называемым полукольцом общей протяженностью почти 150 км. Она будет насчитывать шесть участков и соединит трассы М-07 Киев – Ковель, М-06 Киев – Чоп, М-05 Киев – Одесса, Н-01 Киев – Знаменка, Н-08 Борисполь – Мариуполь, М-03 Киев – Харьков и М-01 Киев – Чернигов. Также строители возведут мост с подходами через реку Днепр протяженностью более 25 км. Строительство первого участка начнут уже в 2021 году.

КОД соединит между собой крупнейшие города Киевской агломерации: Ирпень, Ворзель, Васильков, Обухов, Украинку, Борисполь и Бровары. Кроме того, водителям не придется ехать на левый берег столицы с правого через центр города.

Создатели проекта отметили, что сейчас по Киеву проезжает более 600 тыс. автомобилей в сутки, 40% из них – транзитом. Через столицу они движутся в разные части Украины. Существующий обход по недостроенной Кольцевой дороге выглядит как обычная городская улица, окруженная спальными районами. Поэтому ежедневно по этой дороге ездят еще и десятки тысяч легковых автомобилей, и общественный транспорт. Из-за этого Кольцевая дорога постоянно разрушается, в воздух попадает множество вредных выбросов, а окружающие районы подвергаются большому шумовому воздействию.

Киевская обходная дорога (КОД) поможет разгрузить столицу от транзитного транспорта и таким образом убережет город от негативного влияния фур. Пиковый трафик на отдельных участках составит более 70 тыс. автомобилей в сутки, суммарный трафик – более 300 тыс. автомобилей. «Полукольцо» сконцентрирует на себе до 70% грузового транспорта. Поскольку водители часто используют Киев как транспортный коридор для путешествий между разными уголками государства, КОД поможет сократить им время поездки на 40-60 мин.

«Проект интересен нашим международным партнерам. Мы рассчитываем на участие международных финансовых учреждений и частных инвесторов. Для них важно получить подтверждение решимости. Это у нас есть. Самое главное – чтобы мы могли делать практические шаги, – это проект. А тогда, на основе конкретных цифр, уже можно разговаривать и с инвесторами, и с международными финансовыми организациями», – сообщил Кирилл Тимошенко.

Общая стоимость КОД составляет 85 млрд грн. Полностью завершить работы по строительству Киевской обходной дороги планируется за пять-шесть лет при условиях достаточного и стабильного финансирования, а также предоставления необходимых разрешений и улучшения системы регуляции.

Вчера, 12 августа, стартовал тендер на проектные работы первого участка КОДа протяженностью 35 км, который соединит трассы М-06 Киев – Чоп и М-05 Киев – Одесса. Его планируют сооружать с начала следующего года. По предварительным расчетам, стоимость данного этапа строительства составит 12 млрд грн.

Источник: Президент Украины