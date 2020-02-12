КГГА: Мобильный 4G-интернет должен появиться на первых станциях киевского метро уже в марте текущего года

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Советник Киевского городского головы Максим Бахматов инициировал оперативную встречу относительно состояния внедрения 4G в киевском метрополитене. Он собрал в КГГА представителей Министерства цифровой трансформации, Верховной Рады Украины, коммунальных предприятий, операторов мобильной связи, бизнеса, интернет-ассоциаций.

«Внедрение 4G в метро — это вопрос национального масштаба. Закон должен выполняться. Есть юридические процессы, которые необходимо соблюдать. Если объединим усилия всех участников этого процесса, проект будет воплощен в анонсированные сроки», — заявил на встрече Максим Бахматов.

По его словам, сейчас согласованы все важные технические аспекты с метрополитеном, а мобильными операторами была предоставлена вся необходимая техническая документация.

«Операторы уже завезли в страну первые партии специального оборудования для построения сети и ожидают получения законных оснований для начала выполнения монтажных работ в метро. Полноценная реализация инвестиционного проекта зависит от принятия Киевсоветом решения о плате за телеком доступ к объектам коммунальной собственности», — отметил директор по регуляторного обеспечения «Киевстара» Александр Когут.

Отметим, что в марте 2020 года запланирован старт 4G Internet на первых станциях метро, ​​а именно: а) «Академгородок», «Житомирская», «Святошин»; б) «Сырец», «Дорогожичи»; в) «Героев Днепра», «Минская», «Оболонь». А в конце 2020 года — начале 2021 года — на всех станциях и тоннелях столичного метрополитена.

Напомним, что еще в начале февраля проект запуска 4G в киевском метро находился под угрозой срыва, так как Киевсовет не мог утвердить тарифы на доступ к коммунальным телеком-сетям. После этого в процесс вмешался советник мэра Киева Максим Бахматов, который пообещал взять дело на личный контроль, чтобы сроки не оказались сорваны.

Источник: КГГА