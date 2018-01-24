Смартфоны Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ будут заряжаться с той же скоростью, что и их предшественники

Судя по утечке сертификационных материалов, грядущие флагманские смартфоны Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ поддерживают ускоренную зарядку, но каких-либо отличий в этом плане от нынешних моделей не предвидится.

Так, данные китайского регулирующего органа 3C свидетельствуют, что смартфоны Samsung SM-G960x и SM-G965x получили поддержку передачи до 15 Вт энергии (9 В при 1,67 А). Отметим, SM-G960x соответствует модели Galaxy S9, а SM-G965x – Galaxy S9+. Символ «x» в конце модельного номера указывает на страну, для рынка которой предназначена конкретная версия, например, цифра 0 вместо «x» говорит о модели для рынка Китая, 8 – для Тайваня.

Добавим, поддержка Adaptive Fast Charge 15 Вт была реализована не только в нынешних флагманах Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+, она впервые появилась ещё в модели Galaxy S6. И с тех пор Samsung не демонстрирует какого-либо прогресса в этой сфере, хотя и наблюдаются улучшения в функции беспроводной зарядки. Добавим, судя по предыдущим утечкам, ёмкость батарей в Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ также останется неизменной по сравнению с нынешними моделями и составит 3000 мАч и 3500 мАч, соответственно.

Источник: gsmarena