Официальное тизер-видео смартфона OnePlus 6T указывает на наличие сканера отпечатков пальцев в дисплее

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Компания OnePlus представила первое официальное рекламное видео смартфона OnePlus 6T. В ролике демонстрируется одна из функций смартфона – разблокировка устройства при помощи сканирования отпечатка пальца.

Причём, в смартфоне OnePlus 6T сканер отпечатков пальцев интегрирован в дисплей. Актёр в ролике держит смартфон в руках на протяжении нескольких секунд, благодаря чему можно ознакомиться в дизайном задней панели устройства.

Как свидетельствуют предыдущие утечки, смартфон OnePlus 6T получил 6,4-дюймовый Optic AMOLED дисплей с разрешением 2340х1080 точек. В верхней части имеется небольшой каплеобразный вырез. На задней панели расположена двойная камера, вероятно, на базе 16- и 20-мегапиксельного сенсоров, дополненная функциями искусственного интеллекта. Новинка оснащена флагманским процессором Snapdragon 845, но лишилась 3,5-миллиметрового звукового разъёма. Официальная презентация этого устройства может состояться 17 октября.

Источник: gsmarena