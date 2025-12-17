Официально: Dead Island 3 выйдет в 2028 году, над игрой уже работают "все разработчики" студии

В официальных документах увидели упоминание о разработке Dead Island 3, где нашли не только название игры, но и релизный период — первая половина 2028 года.

В финансовом отчёте Dambuster Studios игру называют именно Dead Island 3, а не внутренним кодовым именем. Информацию заметили пользователи соцсетей после публикации документа. Это первое официальное упоминание о продолжении франшизы без намеков или завуалированных формулировок.

В Dambuster объяснили, что после завершения портов Dead Island 2 для Luna и Mac к работе над третьей частью присоединится и команда контроля качества. В конце марта 2025 года в студии работало 194 человека, и все они сосредоточены на новой игре. Проект находится на раннем этапе разработки: команда работает над персонажами, миром, механиками и сюжетом. Именно поэтому в отчете указан ориентировочный релиз на первый или второй квартал 2028 года, то есть до конца июня.

На существование продолжения уже ранее намекала студия. В сентябре Dambuster опубликовала картинку, а к самому посту добавила: «Вспышка еще далеко не закончилась». В том тексте напомнили, что с момента выхода первой Dead Island прошло 14 лет, а после событий Dead Island 2 история франшизы не подошла к концу.

В отчете нет никаких сюжетных деталей или подтвержденных локаций будущей игры. Если Dead Island 3 действительно выйдет в первой половине 2028 года, между основными частями серии пройдет пять лет. Для сравнения, вторую часть разрабатывали более десяти лет, сменяя несколько студий. Только в 2023-м она наконец-то вышла под руководством Dambuster Studios. И через два года после релиза ее даже раздавали в Epic Games Store.

Пока что студия не представила трейлер или полноценную презентацию Dead Island 3. Судя по темпам и ранней стадии разработки, первые официальные материалы могут появиться не раньше 2026 года.

Источник: IGN