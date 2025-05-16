Новости Игры 16.05.2025 в 10:32 comment views icon

Epic Games Store раздает Dead Island 2 — игру можно забрать в течение недели

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Epic Games Store раздает Dead Island 2 — игру можно забрать в течение недели

В Epic Games Store продолжается раздача двух игр, одна из которых — экшн-RPG с тематикой зомби Dead Island 2.

Платформа объявила о своем розыгрыше таинственных игр, и первыми стали Dead Island 2 и приключенческая игра Happy Game. Поэтому если хотите сэкономить суммарно около ₴1,500, то заходите в Epic Games Store и жмите добавить в библиотеку. Это первая подборка «таинственных игр», которая будет объявлена бесплатной в Epic Games Store в этом месяце.

Для тех, кто не знает Dead Island 2 — события сиквела происходят через 15 лет после оригинального Dead Island, и игроки погружаются в Лос-Анджелес. В игре присутствует кооперативный геймплей, в котором можно собрать команду из трех игроков. Они могут объединяться как для кампании, так и для режима орды. Студия Dambuster Studios хвастается, что механика расчленения в игре является самой современной из когда-либо созданных. Она позволяет игрокам рубить, крушить и поджигать зомби бесчисленными способами. Узнать больше можно в обзоре ITC.

Другую игру, которая стала бесплатной, выпустила чешская Amanita Design — создатели  Botanicula, Growbot и Chuchel. Его Happy Game рассказывает о неожиданной «глубоко тревожной» головоломке, в которой маленький мальчик погружается в странные кошмары. В Steam отзывы об этой игре в основном «очень положительные» отзывы.

Epic Games Store роздає Dead Island 2 — гру можна забрати протягом тижня
Dead Island 2 & Happy Game / Epic Games Store

Раздача Dead Island 2 и Happy Game в Epic Games Store продлится до 22 мая 18:00. В тот же день Epic намерена представить еще три проекта в рамках своей постоянной инициативы «таинственных игр».

«Физическая» версия Doom: The Dark Ages содержит только вебинсталлятор, «счастливые» владельцы скачивают 85 ГБ

Популярные новости

S.T.A.L.K.E.R. 2 получила Патч 1.4 — NPC еще умнее, а мутанты едят трупы
Первые кадры геймплея Subnautica 2 — подводное выживание выйдет в раннем доступе в 2025 году
Украинская Frogwares выпустила ремастер The Sinking City на UE5 — бесплатно для владельцев игры

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить