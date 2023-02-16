Вышел финальный трейлер фильма «Джон Уик 4» – кинопрокат начнётся с 24 марта

Уже скоро выходит в прокат новый фильм о приключениях бывшего наёмного убийцы Джона Уика. И в связи с предстоящим выходом картины на большие экраны, авторы показали «финальный» трейлер фильма John Wick: Chapter 4 / «Джон Уик 4».

Четвёртая часть является прямым продолжением предыдущего третьего фильма серии. Финальный трейлер знакомит нас с новым конфликтом, с которым главному герою придётся столкнуться после возвращения в преступный мир. В трейлере мы видим появление злодея в исполнении Билла Скарсгарда. У нового врага Уика есть могущественные союзники по всему миру, так что схватка будет не из простых. И ещё на пути Джона встанут могущественные силы, превращающие старых друзей во врагов. Лишь преодолев все препятствия, Уик сможет заслужить свободу.

Роль Джона Уика снова исполнили Киану Ривз. В фильме также снимались Донни Йен («Изгой-один»), Билл Скарсгард («Оно»), Лоуренс Фишбёрн («Матрица»), Хироюки Санада («Мир Дикого Запада») и другие. Режиссёром фильма «Джон Уик 4» стал Чад Стахелски, а сценарий написали Шэй Хаттен и Майкл Финч.

Изначально фильм «Джон Уик 4» должен был выйти на экраны 21 мая 2021 года. Однако из-за пандемии коронавируса лишь в июне 2021 года удалось приступить к съёмкам, а премьеру перенесли на 27 мая 2022 года. Затем сроки выхода фильма ещё раз перенесли – на 24 марта 2023 года.

Хотя фильм «Джон Уик 4» ещё не вышел в прокат, в разработке уже находится следующая часть серии John Wick: Chapter 5 / «Джон Уик 5». Также генеральный директор Lionsgate Джон Фелтхаймер сказал, что компания рассматривала предложения относительно запуска игры о Джоне Уике.

Источник: collider