Новости Устройства 30.01.2024 в 14:23 comment views icon

OnePlus анонсировала Nord N30 SE 5G с процессором Dimensity 6020 и ценой от $163

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Юрій Орос

Автор новин

OnePlus анонсировала Nord N30 SE 5G с процессором Dimensity 6020 и ценой от $163

OnePlus представила модель начального уровня Nord N30 SE 5G с привлекательным ценником. Он оснащен процессором MediaTek Dimensity 6020, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

OnePlus анонсировала Nord N30 SE 5G с процессором Dimensity 6020 и ценой от $163

Nord N30 SE 5G имеет 6,72-дюймовый LTPS-дисплей с разрешением FHD+. На задней панели находится 50-Мп основная камера с 1/2,76-дюймовым сенсором и пикселями 0,64 мкм и2-Мп сенсор глубины, а спереди 8-Мп фронтальная камера.

Смартфон работает на оболочке OxygenOS 13.1 на базе Android 13. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC на 33 Вт.

OnePlus анонсировала Nord N30 SE 5G с процессором Dimensity 6020 и ценой от $163

OnePlus Nord N30 SE 5G будет доступен в ОАЭ с 31 января в цветах Cyan Sparkle (голубой) и Black Satin (черный) по цене от $163, передает GSMArena. На других рынках смартфон начнет продаваться «в ближайшие недели».

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