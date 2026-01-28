Временное решение: OnePlus объяснила блокировку отката прошивок

На прошлой неделе OnePlus незаметно, но довольно жестко изменила правила отката на более старые версии прошивок. С выходом ColorOS 16.0.3.501 компания внедрила защиту Anti-Rollback (ARB), которая блокирует возможность возврата на более старые прошивки и в случае попытки «даунгрейда» фактически превращает смартфон в кирпич — восстановление возможно лишь через замену материнской платы, ведь на ней «перегорает» электронный предохранитель. Такое решение мгновенно вызвало волну критики со стороны энтузиастов и сторонников пользовательских ROM. И теперь компания начала отказываться от этой инициативы. OnePlus уверяет, что это решение носит временный характер, и в ближайшее время ситуация изменится.





В комментарии для Android Authority OnePlus подтвердила, что ARP является лишь промежуточной мерой. Защиту добавили на несколько моделей, в частности OnePlus 13 и 13T, OnePlus 15 и OnePlus Ace 5/Ace 5 Pro. По словам компании, ограничение касается как смартфонов для китайского рынка с ColorOS, так и глобальных версий, работающих под управлением OxygenOS. Таким образом, изменения коснулись всей актуальной линейки флагманов независимо от региона продаж.

В полном официальном комментарии OnePlus объясняет свою позицию так:

«Чтобы дополнительно усилить безопасность устройств, мы временно приостановили возможность понижения версии с программных сборок 16.0.2.50x до более старых. Мы восстановим возможность понижения версии программного обеспечения в следующем плановом обновлении, а пока что пользователи, которые хотят выполнить откат, могут напрямую обратиться в службу послепродажной поддержки OnePlus».

Компания не уточнила, что именно стало причиной такого «временного усиления безопасности», и в заявлении нет никаких технических деталей или объяснений, почему был выбран именно такой подход. В то же время сам факт того, что ARP не планируют оставлять навсегда, стал позитивным сигналом для сообщества разработчиков и пользователей кастомных прошивок.





Точные сроки выхода «планового обновления» OnePlus не называет. Однако, если речь идет о стандартном цикле апдейтов с патчами безопасности, пользователям смартфонов OnePlus, вероятно, придется ждать около одного-двух месяцев, прежде чем возможность официального отката версии ОС снова станет доступной.

Источник: 9to5google