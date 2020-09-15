Оператор мобильной связи Vodafone заявил, что уже обеспечил 4G-покрытием 80% украинцев

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Оператор мобильной связи Vodafone в августе расширил свою 4G-сеть в 18 областях Украины. В результате еще более полумиллиона жителей страны получили доступ к LTE в диапазонах 1800 МГц и 900 МГц.

В частности, за последний месяц компания построила 4G-покрытие в 660 населенных пунктах в следующих областях: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Львовская, Одесская, Полтавская, Ровненская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая.

Таким образом на сегодняшний день Vodafone обеспечивает 4G-покрытием порядка 80% украинцев. При этом компания продолжает расширение географии покрытия во всех областях Украины.

До конца 2020 года сеть LTE 900 МГц будет запущена во всех областях Украины: поочередно от запада к востоку. Согласно лицензионным условиям, до середины 2022 года должно быть обеспечено покрытие мобильного скоростного интернета в населенных пунктах с населением более 2000 человек с охватом 90% населения Украины, а также покрытие дорог международного и национального значения до середины 2024 года.

Напомним, что по данным Министерства цифровой трансформации Украины в августе текущего года операторы мобильной связи подключили к 4G-сетям рекордные 2377 населенных пунктов страны.

Источник: Vodafone