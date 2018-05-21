Оператор мобильной связи Vodafone Украина расширил собственную 4G-сеть до 25 городов

Оператор мобильной связи Vodafone Украина продолжает расширять 4G-сеть в диапазоне 2,6 ГГц. Так, 21 мая доступ к интернету четвертого поколения получили жители города Бровары Киевской области, а всего на сегодняшний день воспользоваться скоростным мобильным интернетом 4G от Vodafone уже можно в 25 городах Украины.

Полный список 4G-городов оператора выглядит следующим образом:

Киев и города Киевской области: Бровары, Борисполь, Вишневое, Ирпень, Чабаны, Украинка;

Днепр, Павлоград (Днепропетровская обл.);

Харьков, Купянск (Харьковская обл.);

Запорожье, Энергодар, Бердянск (Запорожская обл.);

Одесса, Лиманка (Одесская обл.);

Львов;

Полтава;

Сумы;

Ивано-Франковск;

Черновцы, Новоселица (Черновицкая обл.);

Луцк;

Кропивницкий;

Херсон.

В первый месяц работы сети 4G-интернетом воспользовались более 1 миллиона клиентов Vodafone Украина. Объем трафика в зоне действия 4G увеличился на 60%. По статистике, 45% всего трафика приходится на видео-сервисы, 23% объема расходуется в социальных сетях, на интернет-серфинг приходится менее 10% трафика в 4G. Что касается географии, наибольшее количество активных 4G пользователей находится в Киеве, затем следуют Харьков, Одесса, Днепр и Черновцы.

В текущих предложениях Vodafone Red Extra клиентам доступны 2, 5, 10 или 14 ГБ трафика, которые можно использовать в том числе и в 4G сети. Также, новым клиентам Vodafone предлагается 6 месяцев безлимитного меседжинга или пользования YouTube, в зависимости от тарифа.

Напомним, что Vodafone Украина получил лицензию на работу в диапазоне 2,6 ГГц 6 марта 2018 года и запустил сеть в эксплуатацию уже 30 марта 2018 года. Первоначально 4G появился в местах наибольшего скопления пользователей мобильным интернетом. В настоящий момент оператор активного готовит к запуску сеть 4G в диапазоне 1,8 ГГц, старт которой по условиям тендера запланирован на июль текущего года.

Источник: Vodafone