Оператор Vodafone Украина отчитался о миллионе абонентов, которые воспользовались 4G в первый месяц после запуска

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В первый месяц работы сетей четвертого поколения 4G-интернетом воспользовались более 1 миллиона клиентов Vodafone Украина. Объем трафика в зоне действия 4G увеличился на 60%. По статистике, 45% всего трафика приходится на видео-сервисы, 23% объема расходуется в социальных сетях, на интернет-серфинг приходится менее 10% трафика в 4G. Что касается географии, наибольшее количество активных 4G пользователей — в Киеве, затем следуют Харьков, Одесса, Днепр и Черновцы.

На сегодня 4G-сеть оператора запустилась в 24 городах из 28 запланированных в этом диапазоне на ближайшее время. Первоначально 4G-покрытие появилось в местах наибольшего скопления пользователей мобильным интернетом.

Пользоваться скоростным мобильным интернетом четвертого поколения уже можно в городах:

Киев и города Киевской области: Борисполь, Вишневое, Чабаны, Украинка, Ирпень;

Днепр, Павлоград (Днепропетровская обл.);

Харьков, Купянск (Харьковская обл.);

Запорожье, Энергодар, Бердянск (Запорожская обл.);

Одесса, Лиманка (Одесская обл.);

Львов;

Полтава;

Сумы;

Ивано-Франковск;

Черновцы, Новоселица (Черновицкая обл.);

Луцк;

Кропивницкий;

Херсон.

Напомним, что в текущих предложениях Vodafone Red Extra клиентам доступны 2, 5, 10 или 14 ГБ трафика, которые можно использовать в том числе и в 4G-сети. Также, новым клиентам Vodafone предлагается 6 месяцев безлимитного общения в месенджерах или пользования YouTube, в зависимости от тарифа.

Напомним, что оператор Vodafone Украина получил лицензию на работу в диапазоне 2,6 ГГц 6 марта 2018 года, официальный запуск новой технологии состоялся уже 30 марта 2018 года. В настоящий момент оператор активно готовит к запуску 4G-сеть в диапазоне 1,8 ГГц, старт которой по условиям тендера запланирован на июль.

Источник: Vodafone Украина