Оператор Vodafone Украина отчитался о миллионе абонентов, которые воспользовались 4G в первый месяц после запуска
В первый месяц работы сетей четвертого поколения 4G-интернетом воспользовались более 1 миллиона клиентов Vodafone Украина. Объем трафика в зоне действия 4G увеличился на 60%. По статистике, 45% всего трафика приходится на видео-сервисы, 23% объема расходуется в социальных сетях, на интернет-серфинг приходится менее 10% трафика в 4G. Что касается географии, наибольшее количество активных 4G пользователей — в Киеве, затем следуют Харьков, Одесса, Днепр и Черновцы.
На сегодня 4G-сеть оператора запустилась в 24 городах из 28 запланированных в этом диапазоне на ближайшее время. Первоначально 4G-покрытие появилось в местах наибольшего скопления пользователей мобильным интернетом.
Пользоваться скоростным мобильным интернетом четвертого поколения уже можно в городах:
- Киев и города Киевской области: Борисполь, Вишневое, Чабаны, Украинка, Ирпень;
- Днепр, Павлоград (Днепропетровская обл.);
- Харьков, Купянск (Харьковская обл.);
- Запорожье, Энергодар, Бердянск (Запорожская обл.);
- Одесса, Лиманка (Одесская обл.);
- Львов;
- Полтава;
- Сумы;
- Ивано-Франковск;
- Черновцы, Новоселица (Черновицкая обл.);
- Луцк;
- Кропивницкий;
- Херсон.
Напомним, что в текущих предложениях Vodafone Red Extra клиентам доступны 2, 5, 10 или 14 ГБ трафика, которые можно использовать в том числе и в 4G-сети. Также, новым клиентам Vodafone предлагается 6 месяцев безлимитного общения в месенджерах или пользования YouTube, в зависимости от тарифа.
Напомним, что оператор Vodafone Украина получил лицензию на работу в диапазоне 2,6 ГГц 6 марта 2018 года, официальный запуск новой технологии состоялся уже 30 марта 2018 года. В настоящий момент оператор активно готовит к запуску 4G-сеть в диапазоне 1,8 ГГц, старт которой по условиям тендера запланирован на июль.
Источник: Vodafone Украина