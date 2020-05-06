Оператор Vodafone Украина «разогнал» 4G-сеть в Одессе до рекордной скорости 538 МБит/сек на частотах 1800/2600 МГц





Оператор мобильной связи Vodafone Украина сообщил о введении в коммерческую эксплуатацию оборудования последнего поколения компании Huawei для сети 4G в Одессе. Благодаря решению LTE1800 4×4 MIMO + LTE2600 4×4 MIMO Carrier Aggregation еще один город (после Киева), достиг рекордной скорости мобильного интернета в 538 МБит/сек на частотах 1800 МГц и 2600 МГц.

Ранее компания успешно завершила тестирование AirScale trial на сети 4G в Киеве, во время которого удалось достичь рекордной скорости передачи данных в 525 МБит/сек. Отметим, что AirScale относится к разработкам следующего поколения от Nokia, которое уже готово к работе с сетями 5G.

В пресс-службе оператора также отметили, что мобильная связь и мобильный интернет стали сегодня для многих украинцев не только средством общения, но и инструментом для удаленной работы. Поэтому Vodafone Украина продолжает интенсивно расширять сеть, увеличивая ее емкость. Так, в Харьковской области спектр LTE-1800 расширен до полосы 15+5 МГц. Динамическое расширение спектра стало возможным благодаря технологии CloudAIR. В результате средняя скорость на одного пользователя выросла более чем в 1,5 раза.

Во время карантина Vodafone также расширил емкость сети в Закарпатской области, Одессе и Одесской области, Житомирской области, а также городе Умань Черкасской области, в Днепропетровской, Херсонской, Харьковской областях и городе Кропивницкий. Компания продолжает расширение географии покрытия во всех областях Украины и на сегодняшний день Vodafone обеспечивает покрытие 4G для более 71% жителей страны и 3G для 86% жителей Украины.

Напомним, что в начале текущего месяца Vodafone Украина объявил о грядущем повышении цен на все популярные тарифы, помимо социальных. Стоимость тарифов в среднем вырастет на 20%, точные данные будут опубликованы ближе к середине мая.

Источник: Vodafone Украина