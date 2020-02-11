Оператор Vodafone Украина составил рейтинг угроз безопасности в мобильном интернете





К Международному дню безопасного интернета, который традиционно отмечается во второй вторник февраля, оператор мобильной связи Vodafone Украина составил перечень наиболее популярных видов мошенничества с применением средств связи. Рейтинг составлен на основе опыта противодействия мошенничеству и вирусным атакам, направленным на пользователей мобильной связи.

По мнению Vodafone Украина Топ-3 видов мошенничества выглядят следующим образом:

Социальный фрод – с помощью различных уловок мошенники заставляют абонентов добровольно выполнять действия, которые приводят к потере денег. Дети в мобильном интернете – для мобильного и интернет-мошенничества, направленного на детей, используется тот же инструментарий, что и для «взрослых» афер. Однако преступлениям, направленным на детей, стоит отвести отдельную категорию, так как дети являются наиболее активными пользователями мобильного интернета, и вместе с тем наиболее уязвимой категорией в силу нехватки жизненного опыта. Вирусные атаки – с помощью рассылки сообщений, содержащих вредоносный код, через SMS, мессенджеры, электронную почту злоумышленники заражают программное обеспечение пользователей, заставляя их устройства распространять вирус по находящейся в них базе.

С «социальным фродом» сталкиваются клиенты любого оператора. Наиболее массовый сегодня сценарий, когда мошенники представляются сотрудниками по безопасности банка и, пользуясь естественным доверием к таким специалистам, выведывают персональную информацию у клиента – проверочные коды, номера, на которые звонит наиболее часто, PUK-код, данные банковской карты. В большинстве случаев цель мошенников – не средства на мобильном счету, а доступ к банковскому счету потенциальной жертвы.

Чтобы защититься от подобных угроз Vodafone рекомендует зарегистрироваться у оператора и установить замену SIM только по паспорту; подключить бесплатную услугу «Запрет на дистанционную замену карты»; с осторожностью относиться к таким звонкам, анализировать навязанную историю и не торопиться.

Мошенники намеренно создают стрессовую ситуацию для того, чтобы дестабилизировать человека, дать мало времени на принятие «очень важного» решения. Если это звонок «из банка» или «от мобильного оператора», стоит помнить, что всегда можно положить трубку и перезвонить либо написать в службу поддержки банка/телеком-компании для того, чтобы проверить историю, которую озвучивает звонящий.

Чтобы защитить детей, стоит уделить особое внимание приложениям, установленным в смартфоне или планшете ребенка, каналам и ботам в мессенджерах – а именно, тем персональным данным, которые они получают от ребенка. Дети более доверчивы и склонны к тому, чтобы сообщать персональную информацию о себе: место проживания, учебы, работы родителей.

С вирусными атаками все довольно просто — не стоит открывать подозрительные сообщения, пришедшие с незнакомых номеров/адресов; с опаской относиться к акциям с необычайно щедрым вознаграждением и не открывать ссылки в таких сообщениях.

Источник: Vodafone Украина