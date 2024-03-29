Сэр Кристофер Нолан: режиссер «Оппенгеймера» получит рыцарский титул за заслуги в кино

После триумфа «Оппенгеймера» на нынешнем «Оскаре» британский король Карл III утвердил для Кристофера Нолана рыцарское звание. Жена режиссера, продюсер Эмма Томас, будет посвящена в дамы, пишет Variety.

Руководитель Netflix Тед Сарандос тем временем будет отмечен званием Командора Ордена Британской империи за заслуги в креативных индустриях — одной из самых высоких наград, которые могут быть присуждены в Великобритании (эта награда есть и у Нолана еще с 2019 года). Традиционно награды вручает лично старший член королевской семьи во время церемонии инвеституры.

Кристофер Нолан получил свой первый «Оскар» за режиссуру байопика, посвященного создателю первой атомной бомбы Роберту Оппенгеймеру. В целом «Оппенгеймер» получил 13 номинаций и завоевал 7 наград включая звание лучшего фильма.

До этого Нолан был номинирован 8 раз в разных категориях — за фильмы «Помни» и «Дюнкерк» в частности. В сотрудничестве с женой-продюсером он выпустил все основные фильмы — «Начало», «Интерстеллар», «Темный рыцарь», «Бэтмен: Начало» и «Тенет». Они также основали и управляют своей продюсерской компанией Syncopy.

Ранее стало известно, что режиссер заработал на «Оппенгеймере» $100 млн.

Сарандос присоединился к Netflix в 2000 году и с тех пор отвечал за работу с контентом, запустив в частности сериал «Корона», который получил премию «Эмми». В 2020 году он был назначен исполнительным директором, разделив эту должность с Грегом Питерсом, который ранее был операционным директором и директором по продуктам.

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!